يومٌ دامٍ.. عشرات الشُّهداء والإصابات في قصف الاحتلال على مدينة غزَّة

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، مجزرة جديدة بحق المواطنين في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيًا على الأقل، بينهم نازحون وأطفال، وإصابة العشرات، وفق ما أفادت به مصادر طبية في القطاع.

وأكدت مصادر في مستشفيات غزة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت خيمة تأوي نازحين قرب مسجد السويسي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدًا وإصابة آخرين، في مشهد مأساوي وصفه شهود عيان بـ"الدامي"، حيث "التهمت النيران الخيام، وتناثرت جثامين الشهداء".

وأفادت مصادر محلية، بأنه تم التعرف على عدد من ضحايا المجزرة، من بينهم: أحمد صلاح أبو النور، عبدالله أبو حجر، نور أبو غبن، خليل البلعاوي، أنس الطنة، وعدي الغول، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال لم يتم التعرف عليهم حتى لحظة إعداد الخبر.

وارتقى 3 شهداء في استهداف مسيّرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين قرب مفترق "ضبيط" بشارع الجلاء وسط مدينة غزة.





وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد 6 مواطنين وأصيب العشرات في قصف استهدف مجموعة من الأهالي أثناء انتظارهم استلام مساعدات في شارع الطينة.

كما استشهد مواطنان جراء استهداف شقة سكنية لعائلة قنيطة، خلف مدرسة صلاح الدين غرب مدينة غزة، فيما تم انتشال جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه القطاع أوضاعًا إنسانية كارثية، وسط استمرار الحصار ونقص حاد في الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين