الاحتلال يهدم منزل الشَّهيد سامر حسين من نابلس

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، منزل منفذ عملية “أريئيل” البطولية الشهيد القسامي سامر حسين، في قرية عينابوس جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية قرية عينابوس بقوة كبيرة وحاصرت منزل الشهيد حسين وسط انتشار مكثف في القرية، وشرعت جرافات الاحتلال بهدم المنزل وسوّته بالأرض.

ونفَّذ الشهيد القسامي سامر سامر محمد أحمد حسين (46 عامًا)، عملية إطلاق نار بطولية في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي. ، والتي استهدفت حافلة للمستوطنين ومركبة عسكرية قرب مستوطنة “أريئيل” الجاثمة على أراضي المواطنين شمال سلفيت.

وتمكَّن القسامي حسين من إصابة تسعة إسرائيليين بينهم أربعة جنود ثلاثة منهم بجروح خطرة، قبل أن يرتقي شهيداً.

وتبنت كتائب القسام، العملية وزفت منفذها المجاهد سامر حسين، وقالت إن “كل القرارات التي كتبت بحبر الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تستهدف بها الضفة الغربية ستدفع ثمنها دماً مسفوكاً من أجساد الجنود والمغتصبين”.

المصدر / وكالات