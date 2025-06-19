بقيادة المُتطرف "غليك".. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

قاد عضو الكنيست السابق المتطرف "يهودا غليك"، اليوم الخميس، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وكانت أبواب مسجد الصخرة المشرفة فتحت أمس الأربعاء، بعد إغلاقٍ دام ستة أيام، مُنع خلالها المصلّون من أداء الصلاة.

ومن جهته، أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين، أن إغلاق الاحتلال الصهيوني المجرم، للمسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من دخوله، هو انتهاك صارخ لحرية العبادة ولحرمة المسجد وإمعان في حرب الاحتلال الدينية.

وشدد ناصر الدين، على أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يملك الاحتلال أي شرعية عليه، لا في إدارته ولا في فرض أمر واقع جديد.

وحذر من تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يأتي ضمن محاولات الاحتلال للتهويد الكامل للأقصى، وتغييب هويته الإسلامية.

ودعا جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل الفلسطيني إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى بكل السبل الممكنة، والرباط فيه، وإفشال مخططات الاحتلال.

وأهاب ناصر الدين بالأمة العربية والإسلامية أن تتحمّل مسؤولياتها التاريخية والدينية، فالأقصى في خطر، ونصرته فريضة شرعية وأمانة لا تسقط.

المصدر / فلسطين أون لاين