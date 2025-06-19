الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات والاقتحامات الواسعة في الضفة والقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة الاعتقالات والمداهمات الواسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت مواطنين من محافظات الخليل، نابلس، بيت لحم، قلقيلية، وطولكرم، من بينهم والدة شهيد وفتاة.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة آيات وائل عادي (17 عامًا) خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال المحافظة، وهي طالبة في الثانوية العامة، كما اعتقلت الشابين محمد عزمي اخليل وسعيد بحر بعد مداهمة منزليهما.

وفي بلدة علار شمال طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حجاج أبو حفيظة.

وفي مدينة نابلس، داهمت قوات الاحتلال حي رأس العين واعتقلت المواطن مأمون المصري، كما اعتقلت الشاب ياسر محمد شحادة من قرية عوريف جنوب المدينة. وفي خطوة وصفت بأنها عقابية، أعادت قوات الاحتلال اعتقال والدة الشهيد سائد الكوني، بعد مداهمة منزلها في شارع الأرصاد بالجبل الشمالي، للمرة الثانية خلال أسبوع، بهدف الضغط على نجلها لتسليم نفسه.

وواصلت قوات الاحتلال عدوانها على مخيم بلاطة شرق نابلس، حيث اقتحمت الحارات والأزقة، وأجبرت نحو 14 عائلة على إخلاء منازلها التي حوّلتها إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني، وسط انتشار مكثف ومنع الدخول والخروج من المخيم. وكان الهلال الأحمر قد أفاد أمس بتسجيل 16 إصابة بالرضوض نتيجة اعتداء جنود الاحتلال على المواطنين داخل المخيم.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة خلايل اللوز واعتقلت المواطن سعد نور أبو سرور، كما اعتقلت المواطن عاهد العساكرة من قرية العساكرة.

أما في محافظة قلقيلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جهاد محمد سليمان من بلدة عزون شرق المدينة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تصعّد من حملات الاعتقال اليومية التي تطال مختلف الفئات، بمن فيهم أسرى محررون وأهالي شهداء، وسط تواصل الانتهاكات الممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في عموم الأراضي المحتلة.

قائمة المعتقلين:

- حجاج أبو حفيظة – بلدة علار – طولكرم

- والدة الشهيد سائد الكوني – الجبل الشمالي – نابلس

- مأمون المصري – حي رأس العين – نابلس

- ياسر محمد شحادة – قرية عوريف – نابلس

- سعد نور أبو سرور – منطقة خلايل اللوز – بيت لحم

- عاهد العساكرة – قرية العساكرة – بيت لحم

- جهاد محمد سليمان – بلدة عزون – قلقيلية

- محمد عزمي اخليل – بلدة بيت أمر – الخليل

- سعيد بحر – بلدة بيت أمر – الخليل

- آيات وائل عادي – بلدة بيت أمر – الخليل

المصدر / مكتب إعلام الأسرى