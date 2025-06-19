إيران تطلق أكبر دفعة صواريخ خلال 48 ساعة تجاه الأراضي المُحتلَّة.. وهذه أبرز أهدافها!

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، رصده عدة صواريخ أطلقت من إيران، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم قريتين قرب منشآت نووية.

وأوضحت الجبهة الداخلية أن صفارات الإنذار دوت مجددا في تل أبيب وبلدات عدة بالجليل شمالي الأراضي المحتلة، تحذيرا من تسلل مسيرات، ودعت "الإسرائيليين" إلى دخول الملاجئ.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران تطلق أكبر دفعة صواريخ خلال 48 ساعة تضم نحو 20 إلى 30 صاروخا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافا مباشرة في مدن تل أبيب ورمات غان وحولون وبئر السبع.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الرقابة العسكرية في الأراضي المحتلّة حظراً رسمياً على جميع وسائل الإعلام الصهيونية من تغطية الهجمات الصاروخية الإيرانية.

كما اتخذت السلطات الصهيونية تدابير صارمة لمنع نشر صور وفيديوهات هذه الهجمات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن صاروخا إيرانيا أصاب مستشفى سوروكا بشكل مباشر في بئر سبع، مما تسبب في وقوع إصابات.

وأضافت وسائل الإعلام أن مبنى كاملا انهار في مستشفى سوروكا التي تعمل على إسعاف الجنود المصابين في غزة.

وفي بيان رسمي، أكد المستشفى تعرض أحد مبانيه للقصف، مشيرًا إلى أنه يتم تقييم حجم الأضرار وعدد الإصابات. كما طالب إدارة المستشفى المواطنين بعدم التوجه إلى المركز الطبي في هذه المرحلة، لتسهيل عمليات الطوارئ.

وأفادت وكالة ايرنا، بأنَّ المراكز المستهدفة تضم آلاف العسكريين وأنظمة القيادة الرقمية والعمليات السيبرانية وأنظمة C4ISR لجيش الاحتلال، بالإضافة إلى مبنى البورصة الإسرائيلية في "تل أبيب الكبرى" وسط فلسطين المحتلة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود بلاغات عن عالقين في منطقة تل أبيب الكبرى، وسط جهود مستمرة من طواقم الإنقاذ للتعامل مع تداعيات القصف.

من جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 30 شخصا بجروح متفاوتة، نتيجة سقوط صواريخ في عدة مناطق داخل البلاد، في وقت تواصل فيه السلطات عمليات الإغاثة والاستجابة الطارئة.

كما أصاب صاروخ إيراني مدخل مستوطنة أريئيل وهي إحدى أكبر المستوطنات في الضفة الغربية.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران ومحيطها فجر الخميس، بالتزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي غرب المدينة. كما تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كرج، غرب طهران، وسط تقارير عن تحركات جوية غير مألوفة في سماء المنطقة.

وأمس الأربعاء، قصف الجيش الإسرائيلي، مبنى الهلال الأحمر الإيراني شمالي العاصمة طهران، وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، تصاعد الدخان من الموقع المستهدف.

ومنذ فجر 13 حزيران/ يونيو الجاري، يشن الاحتلال "الإسرائيلي" بدعم أمريكي عدوانًا على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 شهيدًا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات