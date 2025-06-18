7 دقائق لـ "تل أبيب".. الحرس الثوري يدكُّ "إسرائيل" بصاروخ سجيل للمرة الأولى

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إطلاق الموجة 12 من رشقاته الصاروخية على إسرائيل باستخدام صواريخ "سجيل" الثقيلة بعيدة المدى، في إطار عملية أطلق عليها اسم "الوعد الصادق 3".

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استخدم "صواريخ سجيل فائقة الثقل في الموجة 12 من عملية الوعد الصادق 3، لاستهداف عدد من المواقع في الأراضي المحتلة".

وأكد الحرس الثوري أن صواريخه "السريعة لن تترك الصهاينة لحظة واحدة خارج الملاجئ، وأنه مضت أيام دون أن يروا الشمس".

وأضاف "دمرنا الدفاعات الجوية للجيش الصهيوني وأجواء الأراضي المحتلة مفتوحة لصواريخنا ومسيراتنا"، مشددا على أن "الهجمات الصاروخية ستكون مركزة ومتواصلة"، وأنه فتحت "أبواب الجحيم على الصهاينة" وفق بيان الحرس الثوري.

ما هو صاروخ "سجيل"؟

"سجّيل" هو صاروخ باليستي أرض-أرض، يعمل بالوقود الصلب في مرحلتين، ما يمنحه سرعة عالية وزمن تجهيز قصير، وتم تطويره محليًا من قبل الصناعات الجوية الفضائية الإيرانية وبدأ إنتاجه منذ عام 2008.

المواصفات الفنية

المدى: حتى 2000 كيلومتر

السرعة: عالية جدًا (يصيب تل أبيب خلال 7 دقائق).

الوزن الإجمالي: 23 طناً

رأس حربي: 650 كغم تقريبياً

الطول: 25 متراً

أنظمة التوجيه: INS، GPS، جيروسكوب، مع دقة إصابة أقل من 50 مترًا في النسخة المطورة

في العام 2009، طُوّرت النسخة المحسّنة "سجّيل-2"، حيث جرى تعديل الرأس الحربي وإضافة أجنحة توجيهية لتحسين الدقة، يُعتقد أن لدى إيران أعدادًا كبيرة من هذا الصاروخ ضمن برنامج الردع الاستراتيجي.

البُعد الاستراتيجي

يحمل اسم "سجّيل" وهو اسم مستوحى من آية قرآنية، ويُستخدم اليوم كسلاح إيراني ضد التهديدات الإسرائيلية.

ويمثل هذا الصاروخ تحوّلاً كبيراً في القدرة الإيرانية على استهداف العمق الاستراتيجي لإسرائيل دون الحاجة إلى منصات إطلاق تقليدية أو تعبئة معقدة.

في ظل العدوان الإسرائيلي-الأمريكي المتواصل على إيران، يُنظر إلى سجيل كأحد أوراق القوة.

وقد أكّد البروفيسور في معهد "ام أي تي" الأميركي تيودور بوستول، أن هذا الصاروخ يملك القدرة على كسر القبة الحديدية الإسرائيلية بسبب سرعته الفائقة وخصائصه البالستية.

وإذا ما استُخدم في المرحلة القادمة من الحرب، فسيكون بمثابة تحول في موازين الردع، خصوصاً مع استهداف عمق المستوطنات الإسرائيلية جنوباً ووسطاً.

وفي إطار التصعيد الأمني، وقع رئيس الرقابة الإسرائيلية أمر طوارئ جديد يقيد النشر الإعلامي لمنع تسريب معلومات قد تضر بالأمن أو تحرض على العدو، في خطوة تعكس تشديد الرقابة منذ عام 1988، وسط تعتيم إسرائيلي على المواقع المستهدفة بصواريخ ومسيرات إيرانية.