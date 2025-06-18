انتشال 15 شهيدًا بعد مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن انتشال جثامين 15 شهيدًا من بين ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال قبل خمسة أيام، بحق المدنيين المجوعين بانتظارهم استلام المساعدات الإنسانية قرب الصالة الذهبية في منطقة السودانية شمال غرب غزة.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه على "التليغرام"، أن عملية الانتشال جاءت بعد عدة محاولات تنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مشيرة إلى أن عددًا من المفقودين لا يزال مجهول المصير تحت الأنقاض أو في محيط الموقع المستهدف.

وأفادت مصادر ميدانية أن المنطقة لا تزال تشهد صعوبة في الوصول إليها بسبب الاستهداف المباشر وخطورة التحرك فيها، وسط تحذيرات من تكرار المجازر بحق المحتاجين الذين يتوافدون يوميًا بحثًا عن الغذاء والماء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 144 شهيدًا بينهم 4 تم انتشالهم، و560 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة إلى أنه وصل اليوم الأربعاء عدد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبينت أن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55,637 شهيدًا و129,880 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 بلغت 5,334 شهيدًا و17,839 إصابة.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.