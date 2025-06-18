أونروا: نفاد الوقود يُهدد سير العمليات الصحيَّة والإنسانية في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الوقود منذ أكثر من 100 يوم.

وقالت إيناس حمدان، مسؤولة مكتب الإعلام في الأونروا، إن الخدمات الحيوية كالصحة والمياه والغذاء والاتصالات على وشك الانهيار التام، مشيرة إلى أن "توقف خدمات الإسعاف وغسيل الكلى والإحالات الطبية يعني عمليًا فقدان أرواح بشكل يومي".

وأوضحت أن إنتاج المياه تراجع إلى مستويات خطيرة بسبب التدمير الممنهج ونفاد الوقود، مع وجود مئات الآبار المهددة بالتوقف، إضافة إلى انهيار خدمات الصرف الصحي وجمع النفايات، مما ينذر بـ"كارثة بيئية وصحية وشيكة".

وأشارت إلى أن توزيع المساعدات بات "مصيدة موت" يتعرض فيها المدنيون للاستهداف أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، بينما وصفت الآلية الإسرائيلية - الأمريكية لتوزيع المساعدات بأنها "مهينة للكرامة الإنسانية وتقصي الفئات الأكثر حاجة".

ورغم الكارثة، تواصل "أونروا" تقديم أكثر من 16 ألف استشارة طبية يوميًا عبر 6 مراكز صحية و38 نقطة متنقلة، وتدير 115 مركز إيواء، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير نحو 30% من مياه الشرب و40% من إدارة النفايات في القطاع.

لكنها حذرت من أن الوكالة لم تعد قادرة على توزيع الطحين والطرود الغذائية منذ أسابيع بسبب نفاد المخزون، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول أكثر من 3 آلاف شاحنة مساعدات منذ الثاني من مارس، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

ومنذ الثاني من مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 185 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.