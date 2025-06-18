إقالة عقيد أمريكي بعد منشوراته المثيرة ضد (إسرائيل) ونتنياهو

متابعة/ فلسطين أون لاين

أقالت وزارة الدفاع الأميركية العقيد ناثان ماكورماك، الذي كان يقدّم المشورة لرئيس هيئة الأركان المشتركة في قضايا تتعلق بإسرائيل، بعد نشره سلسلة من التغريدات التي تضمنت انتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية، لا سيما خلال العدوان على قطاع غزة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لصحيفة دايلي واير إن الواقعة أُحيلت إلى الجيش الأميركي لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، بينما تم حذف حساب ماكورماك من منصات التواصل الاجتماعي.

من هو ناثان ماكورماك؟

كان ماكورماك يشغل منصب رئيس فرع بلاد الشام ومصر في مديرية J5 التابعة لهيئة الأركان المشتركة، وهي الجهة المسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والسياسات العسكرية والتواصل مع الدول الشريكة، ومنها إسرائيل.

وبحسب صفحته على موقع "لينكد إن"، بدأ عمله في هذا المنصب في يونيو/حزيران 2024، حيث كثّف منشوراته عن إسرائيل تزامنًا مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة. رغم استخدامه اسمًا مستعارًا ("نيت")، فقد أشار صراحة إلى خلفيته العسكرية، بل نشر صورة لشهادة وسام خدمة متميزة حصل عليه.

في منشوراته، وصف ماكورماك إسرائيل بأنها "أسوأ حلفائنا"، مشيرًا إلى أن الشراكة معها "لا تجلب للولايات المتحدة سوى عداوة ملايين الناس في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا". كما انتقد صمت الغرب تجاه الجرائم الإسرائيلية بدافع "الشعور بالذنب حيال المحرقة".

وفي تغريدة بارزة، أشار إلى أن ردود إسرائيل العسكرية "دائمًا" غير متناسبة وتستهدف المدنيين الفلسطينيين. كما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"السعي لإطالة أمد الصراع من أجل أهداف سياسية وشخصية".

رغم أن ماكورماك نشر تعليقاته تحت اسم مستعار، إلا أن سياسات وزارة الدفاع الأميركية تمنع أي ظهور على الإنترنت يُحتمل تفسيره كـ"رأي رسمي" أو "دعم حكومي لوجهات نظر شخصية"، خاصة إذا تضمن استخدام الألقاب أو الرموز الرسمية.

إقالة ماكورماك أثارت نقاشًا متجددًا حول حدود حرية التعبير داخل الجيش الأميركي، وتحديدًا بشأن إبداء مواقف مناهضة للسياسات الإسرائيلية، وسط اتهامات بتغليب الاعتبارات السياسية على الحريات الدستورية.