القسَّام تعلن استهداف جنديين "إسرائيليين" على متن جرافة بخانيونس

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية كان على متنها جنديان إسرائيليان، بقذيفة من نوع "تاندوم".

وقالت القسام، في بيان عسكري، عبر التليغرام، "تمكن مجاهدو القسام عصر أمس الثلاثاء من استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" يعتليها جنديين صهيونيين بقذيفة "تاندوم" في منطقة "جورة اللوت" قرب مسجد "حليمة" جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القسام عن قنص جندي عسكري "إسرائيلي" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال عملية مشتركة مع "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت الكتائب، في بلاغ عسكري، اليوم الأربعاء، "في عملية مشتركة.. تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من قنص جندي صهيوني وقتله على الفور في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وأضافت الكتائب أن مقاتليها "رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية للإخلاء"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

كما أعلنت كتائب القسَّام، اليوم ، أنّ مجاهديها تمكنوا أمس الثلاثاء من دك تجمع لجيش الاحتلال في منطقة السطر الغربي بعدد من قذائف الهاون واستهداف موقع مارس العسكري شرق مدينة خانيونس برشقة صاروخية.

وأمس الثلاثاء، أفادت منصات عبرية بتعرض جنود الاحتلال لحادث خطير في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة جنديين "إسرائيليين" بجروح خطيرة ومتوسطة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.