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كتائب القسَّام تدكُّ جنود الاحتلال شرقي خانيونس

18 يونيو 2025 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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كتائب القسَّام تدكُّ جنود الاحتلال شرقي خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن دك جنود الاحتلال شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسَّام في بلاغ عسكري، اليوم الأربعاء، إنّ مجاهديها تمكنوا أمس الثلاثاء من دك تجمع لجيش الاحتلال في منطقة السطر الغربي بعدد من قذائف الهاون واستهداف موقع مارس العسكري شرق مدينة خانيونس برشقة صاروخية.

وأمس الثلاثاء، أفادت منصات عبرية بتعرض جنود الاحتلال لحادث خطير في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة جنديين "إسرائيليين" بجروح خطيرة ومتوسطة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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