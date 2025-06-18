المرشد الإيراني يُحذِّر من التَّدخُّل العسكري الأمريكي في الحرب

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أنه على الأمريكيين أن يدركوا جيداً أن أي تدخل عسكري سيُقابل دون شك بأضرار لا يمكن تعويضها.

وأشاد خامنئي، اليوم في رسالة تلفزيونية، بسلوك الشعب الإيراني "الرصين، الشجاع، والدقيق في التوقيت" في مواجهة العدوان الصهيوني، واعتبر ذلك دليلاً على نضج الشعب ورسوخ العقلانية والروح المعنوية في المجتمع الإيراني.

وأضاف، "الشعب الإيراني يقف بثبات في وجه الحرب المفروضة، تماماً كما سيقف بثبات أمام السلام المفروض، ولن يرضخ أبداً لأي شكل من أشكال الفرض أو الإملاء."

وفي إشارة إلى تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفها بـ"التهديدية والسخيفة"، أكد قائد الثورة: "العقلاء الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها، لا يخاطبون هذا الشعب بلغة التهديد، لأن الشعب الإيراني لا يمكن إخضاعه. وعلى الأمريكيين أن يدركوا جيداً أن أي تدخل عسكري من جانبهم سيُقابل دون شك بأضرار لا يمكن تعويضها."

وتشن "إسرائيل" حربًا على إيران منذ يوم الجمعة الماضي، وقد استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية، واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلّفت عشرات القتلى والجرحى ودمارا غير مسبوق في الأراضي المحتلة.



المصدر / فلسطين أون لاين