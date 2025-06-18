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"ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطُّرقات"

الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,637 شهيدًا

18 يونيو 2025 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,637 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 144 شهيدًا (بينهم 4 شهداء انتشال)، و 560 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزَّة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,334 شهيدًا، 17,839 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,637 شهيدًا و 129,880 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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