بلدية غزَّة: الأسواق المدمَّرة بحاجة لإعادة تأهيل عاجل لضمان توفير احتياجات المواطنين

قالت بلدية غزة، إن الأسواق التجارية تشكل ركناً مهماً في تنمية الحياة الاقتصادية في المدينة وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.

وأوضحت البلدية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الدمار طال بشكل كلي وجزئي ثماني أسواق مركزية، من بينها: سوق الشيخ رضوان، وسوق البسطات، وسوق اليرموك الشعبي، وسوق معسكر الشاطئ، وحسبة السمك، وسوق الدلالة، ومباني سوق فراس الملاصقة لمبنى الأرشيف، وخان الخضار ومحلات البلدية في سوق الزاوية

وأشارت إلى أنّ الأسواق تعرّضت لتدمير واسع وكبير خلال حرب الإبادة المتواصلة مُنذ 7 أكتوبر 2023.

ولفتت إلى أنّ دماراً كلياً وجزئياً في 8 أسواق مركزية منها؛ سوق الشيخ رضوان، وسوق البسطات، وسوق اليرموك الشعبي، وسوق معسكر الشاطئ، وحسبة السمك وسوق الدلالة، ومباني سوق فراس الملاصقة لمبنى الأرشيف، وخان الخضار ومحلات البلدية في سوق الزاوية.

وذكرت البلدية أنها بحاجة لإعادة تأهيل الأسواق المدمرة وإنشاء أسواق مؤقتة في المناطق المكتظة بالسكان والنازحين.

وقدَّرت البلدية التكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل الأسواق بنحو 17.5 مليون دولار، فيما تُقدّر قيمة الاحتياج حتى نهاية عام 2025 بحوالي 2.5 مليون دولار، وذلك لضمان استعادة الوظيفـة الحيوية للأسواق في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي والاسقرار المعيشي في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين