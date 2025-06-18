"أنصار الله": اليمن سيتدخَّل لدعم إيران ضدَّ الاحتلال

قال القيادي في حركة أنصار الله اليمينة محمد البخيتي، إنّ اليمن ستتدخل لدعم إيران ضد الاحتلال، كما فعلت لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد البخيتي في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، أن "أنصار الله" تنسق مع طهران خلال تصعيدها العسكري المستمر مع "إسرائيل".

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه في غزة واليمن ولن يستطيع حسم معركته مع إيران، مضيفًا أنه يجب على كل الدول المحبة للسلام أن تنخرط في العمل على وقف العدوان على إيران ودول المنطقة.

وشدد على أنّ غبار المعركة في نهاية المطاف سينقشع على عالم جديد ولا أحد يستطيع اليوم تحديد النتائج وكيف سيكون هذا العالم في قادم الأيام، وأضاف "واثقون من النصر وإيران لن تسقط أمام إسرائيل".

ويوم السبت، أعلن قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبدالملك الحوثي، تأييد جماعته للعمليات الإيرانية التي جاءت كرد على الهجوم الإسرائيلي الواسع على منشآت ومواقع حيوية في إيران.

وقال الحوثي في خطابه له بثته قناة "المسيرة"، إن جماعته تشارك طهران موقفها بكل ما تمتلك من قوة وتؤيد الرد الإيراني، مضيفا أنهم "في حرب مستمرة ومفتوحة مع العدو الصهيوني، وأن موقفهم ثابت في إسناد الشعب الفلسطيني في غزة".



ووصف "العدوان الإسرائيلي على إيران بالمكشوف والبلطجي الوقح ولا يراعي أية اعتبارات"، مشيرا إلى أن استهداف القادة الإيرانيين العسكريين والعلماء في المجال النووي "اعتداء ظالم وإجرامي".

وتشن "إسرائيل" حربا على إيران منذ يوم الجمعة الماضي، وقد استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية، واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلّفت عشرات القتلى والجرحى ودمارا غير مسبوق في الأراضي المحتلة.



المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات