رسائل مشبوهة ومكالمات هاتفيَّة تُربك "الإسرائيليين".. "إيَّاكم التَّوجه إلى الملاجئ"!

أفادت تقارير إعلامية أن آلاف الإسرائيليين تلقوا خلال الساعات الأخيرة مكالمات هاتفية ورسائل نصية مشبوهة، تحذرهم من التوجه إلى الملاجئ، في وقت تتواصل فيه الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران على "إسرائيل" لليوم السادس على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن طبيعة تلك الرسائل غير المعروفة المصدر أثارت حالة من الهلع بين السكان، ما دفع الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال إلى إصدار توجيهات عبر وسائل الإعلام العبري لطمأنة المواطنين ومحاولة تهدئة المخاوف المتصاعدة.

وفي السياق ذاته، برز اسم "سونول" – إحدى كبرى شركات الوقود في إسرائيل – على رأس قائمة محركات البحث في البلاد، في مؤشر على تنامي القلق الشعبي من احتمالية تكرار الاستهداف الإيراني لمنشآت الطاقة، كما حدث مؤخرًا في مدينة حيفا.

وشنت إيران، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، موجة جديدة من الهجمات الصاروخية باتجاه "إسرائيل"، ردت عليها الأخيرة باستهداف العاصمة الإيرانية طهران، في تصعيد غير مسبوق بين الطرفين.

وتشن "إسرائيل" حربا على إيران منذ يوم الجمعة الماضي، وقد استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية، واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلّفت عشرات القتلى والجرحى ودمارا غير مسبوق في الأراضي المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين