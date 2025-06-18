بالأسماء.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 55 مواطنًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمات عنيفة وتحقيقات ميدانية وإصابات بالرصاص.

ففي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسين الحجاجلة بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر في قرية الولجة، كما اعتقلت الشاب ماهر عايد ربيع من بيت عنان شمال غرب المدينة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت واعتقلت خمسة مواطنين، من بينهم الأسير المحرر أحمد الصيفي، والأسير المحرر توفيق أبو عرقوب، إلى جانب الشبان وديع ناصر، عمر هوشة ومحمد عيساوي. كما تم اقتحام قرى وبلدات أبو قش وأم الشرايط والبيرة، وجرى إلقاء القنابل الصوتية والغازية.

في الخليل، نُفذت سلسلة مداهمات في مدينة الخليل، يطا، دورا، بيت أمر، وخرسا، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 20 مواطنًا، بينهم الدكتور عبد الرحيم النمورة، وفايز ويونس الفسفوس، ورضوان زيادة.

أما في سلفيت، فقد نفذت قوات الاحتلال واحدة من أوسع حملات الاعتقال، طالت 14 مواطنًا بينهم الصحفي خالد أمين معالي، وعدد من الأشقاء.

وفي قلقيلية، اعتُقل ما لا يقل عن 12 شابًا، بينهم الأسير المحرر مجاهد نوفل وأنور الأقرع، وشهدت المدينة اقتحامًا استمر ست ساعات، وتحطيمًا لنُصب الشهداء.

كما طالت الاعتقالات مواطنين في طولكرم، نابلس، جنين، بيت لحم، وسط استمرار الحصار والاعتداءات اليومية، وتصاعد حدة الانتهاكات بحق الأهالي.

قائمة المعتقلين:

- المصاب – حسين الحجاجلة – الولجة – القدس

- ماهر عايد ربيع – بيت عنان – القدس

- وديع ناصر – بيرزيت – رام الله

- الطالب عمر هوشة – بيرزيت – رام الله

- الأسير المحرر – أحمد الصيفي – بيرزيت – رام الله

- الأسير المحرر – توفيق أبو عرقوب – بيرزيت – رام الله

- محمد خليل عيساوي – بيرزيت – رام الله

- الصحفي الأسير المحرر حاتم حمدان – صيدا – طولكرم

- إياد خاروف – علار – طولكرم

- نادر الخاروف – علار – طولكرم

- شهير ممدوح شديد – علار – طولكرم

- جمال وحيد زقزاق – زبوبا – جنين

- فايز الفسفوس – دورا – الخليل

- الدكتور عبد الرحيم النمورة – دورا – الخليل

- يونس الفسفوس – دورا – الخليل

- علي صافي الصليبي – بيت أمر – الخليل

- حامد عوض – بيت أمر – الخليل

- أيوب الرجبي – جبل جوهر – الخليل

- أمجد الرجبي – جبل جوهر – الخليل

- رضوان الزيادة – المنطقة الجنوبية – الخليل

- أحمد عادل السيد – الخليل

- رائد إبراهيم أبو عرام – يطا – الخليل

- موسى جبرائيل اعمر – يطا – الخليل

- تقي الدين جبرائيل اعمر – يطا – الخليل

- محمود إبراهيم عكاشة – يطا – الخليل

- قصي خالد عيسى العمور – يطا – الخليل

- زكريا خالد العمور – يطا – الخليل

- مؤيد محمد علي اطبيش – خرسا – الخليل

- عمر رائد خليل اطبيش – خرسا – الخليل

- مروان مراد حمدان – خرسا – الخليل

- محمد تيسير الفقيات – خرسا – الخليل

- وديع حاتم حنتش – خرسا – الخليل

- الإعلامي خالد أمين معالي – سلفيت

- حسام عبد الله شاهين – سلفيت

- يسار أحمد اشتية – سلفيت

- ناصر رجب التري – سلفيت

- بلال تيسير شاهين – سلفيت

- عبد الرحيم تيسير شاهين – سلفيت

- عبد الرحمن تيسير شاهين – سلفيت

- روضي معزوز ياسين – سلفيت

- عبد الرحمن عز الدين فتاش – سلفيت

- محمد عبد الفتاح معالي – سلفيت

- أسامة عبد الهادي دواهقة – سلفيت

- وائل حسن وائل ياسين – سلفيت

- حمزة عماد أبو زاهر – سلفيت

- سامي علي أبو زاهر – سلفيت

- هاشم شريم – قلقيلية

- مهدي جبر – قلقيلية

- الأسير المحرر مجاهد نوفل – قلقيلية

- عارف نوفل – قلقيلية

- الفتى أنور الأقرع – قلقيلية

- يوسف الباز – قلقيلية

- إسلام قشوع – قلقيلية

- وائل خليفة – قلقيلية

- عز سلمي – قلقيلية

- بكر صالح تملي – قلقيلية

- قتيبة أبو علبة – قلقيلية

- والد الشهيد جبريل جبريل - حي كفر سابا - قلقيلية

- والدة الشهيد جبريل جبريل - حي كفر سابا - قلقيلية

- محمد عيسى المغربي – مخيم بلاطة – نابلس

- الأسير المحرر – عز مرشود – بلاطة – نابلس

المصدر / وكالات