الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة مواطنين من مدينة قلقيلية شمالي الضفة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وأوضحت أن المعتقلين هم: هاشم شريم، مهدي جبر، ومجاهد وعارف نوفل، إسلام قشوع، يوسف الباز، أنور الأقرع، وائل خليفة، غسان جبريل، عز سلمي.

وأشارت إلى أن القوات اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء منها: كفر سابا، حي النقار، شارع جلجولية، والنفق، وحطّمت نصبًا تذكارية للشهيدين جمال أبو هنية وعلي خليل في المدينة، قبل أن تنسحب بعد اقتحام استمر ست ساعات متواصلة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية من مدخلها الشمالي الرئيس، وانتشرت في منطقة المثلث، وعلّقت منشورات تحذيرية للمواطنين.

ويواصل الاحتلال تشديد إجراءاته العسكرية في محيط مدينة قلقيلية، ويُغلق المدخل الشرقي للمدينة، إلى جانب مداخل قرى شرقي المدينة، وهي: النبي إلياس، إماتين، والفندق–حجة، وكفر لاقف، عبر بوابات حديدية، ويمنع تنقّل المواطنين.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، خمسة مواطنين خلال اقتحامها بلدة بيرزيت شمال المدينة.

وذكرت المصادر أن الاحتلال اعتقل المحررين توفيق أبو عرقوب، وأحمد أديب الصيفي (35 عامًا)، وعمر هوشة، ووديع سامي ناصر (30 عامًا)، ومحمد خليل عيساوي، بعد اقتحام منازلهم والعبث في محتوياتها.

ولليوم الثاني على التوالي، واصلت قوات الاحتلال الاستيلاء على منزل في بيرزيت، وحولته إلى ثكنة عسكرية، ورفعت عليه أعلام الكيان.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو قش شمال رام الله، وحي أم الشرايط في مدينة البيرة، وألقت قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأما في مدينة سلفيت، فاعتقل الاحتلال فجرًا، 14 مواطنًا من المدينة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات واسعة طالت عددًا من منازل المواطنين، رافقها تفتيش وتخريب للمحتويات.

وأضافت أن القوات اعتقلت كلًا من: الصحفي خالد أمين معالي، وحسام عبد الله شاهين، ويسار أحمد اشتية، وناصر رجب، وبلال تيسير شاهين، وعبد الرحيم تيسير شاهين، وعبد الرحمن تيسير شاهين، وروضي معزوز ياسين، وعبد الرحمن عز الدين فتاش، ومحمد عبد الفتاح معالي، وأسامة عبد الهادي دواهقة، ووائل حسن، ووائل ياسين، وحمزة عماد أبو زاهر، وسامي علي أبو زاهر.

وجاء ذلك في ظل استمرار إغلاق مداخل سلفيت، وتصاعد الانتهاكات اليومية بحق أهالي المحافظة، والتي تشمل الاعتقالات المتكررة، وإغلاق الطرق، وتوسيع البؤر الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين.

وفي مدينة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب المدينة، ونشرت فرق المشاة في شوارعها وأطلقت الرصاص الحي.

وداهمت القوات منزل المواطن أشرف الجدع واحتجزته، كما أجرت تحقيقًا ميدانيًا مع عدد من الشبان.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اقتحام بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وانتشار جنود الاحتلال في شوارع البلدة، ومداهمة عدد من المنازل والمحال التجارية والقيام بتفتيشها.

وامتدت اقتحامات الاحتلال إلى مخيم بلاطة شرق نابلس، ودفع بآلياته العسكرية إلى المخيم، وحاصر مداخله، ومنع الدخول والخروج منه، واعتلت القناصة أسطح بعض المنازل.

وداهم الجنود عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها، وأجبروا بعض العائلات على إخلاء منازلهم، وحولوها إلى ثكنات عسكرية، ومراكز احتجاز وتحقيق ميداني.

ومساء الثلاثاء، أصيب عدد من المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، 16 مواطنًا، بينهم 7 أطفال ومسن، وذلك عقب دهم وتفتيش منازل ذويهم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: محمد يوسف اسحاق برقان من مدينة الخليل، وعمر محيسن من مخيم العروب، وباسم محمد بدوي الزهور، وامير فضل عايد عصافرة، والطفلين عزمي مسلم عصافرة، وتقي محمد اسماعيل عصافره، من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وكلاهما يبلغان من العمر (14 عامًا).

وأضافت أن القوات اعتقلت من بلدة يطا المواطن جبرائيل العمور، ومن قرية خرسا جنوب غربي المدينة خمسة أطفال، هم، مروان مراد حمدان، عمر رائد طبيش، مؤيد محمد طبيش، محمد حسن طبيش، ووديع حاتم حنتش.

ومن بلدة دورا، اعتقلت يونس الفسفوس، وطبيب الأطفال المسن عبد الرحيم النمورة.

كما اعتقلت الطالبين في الثانوية العامة علي صافي محمد الصليبي، وحامد محمد حسن عوض من بلدة بيت أمر.

وقي غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الإسمنتية، والسواتر الترابية.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، الشاب ماهر عايد ربيع بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة بيت عنان شمال غربي القدس.

وفي السياق، اقتحمت القوات بلدتي القبيبة وبدو المجاورتين.

ولليوم السادس على التوالي، تواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها الخانق على الضفة الغربية، وإغلاق مئات الطرق والمداخل الرئيسية بالحواجز والبوابات العسكرية، مما تسبب بشل الحركة وتضييق الخناق على الفلسطينيبن.

حوّلت سلطات الاحتلال الضفة الغربية إلى سجن كبير، بفعل الحصار والإغلاق الشامل الذي فرضته على المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، منذ بدء الهجوم على إيران الجمعة الماضي.

المصدر / وكالات