إيران تعتقل عناصر مرتبطة بـ"الموساد".. تفاصيل جديدة حول ضبط طائرات مسيّرة وقنابل يدويَّة

كشفت وسائل الإعلام الإيراني، عن حملة اعتقالات كبيرة لعدد من الأشخاص قالت إنهم على علاقة بـ"إسرائيل" واستخباراتها الخارجية (الموساد) في عدة محافظات، في إطار حملة واسعة لوقف الاختراقات الأمنية في ظل الحرب الإسرائيلية على البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن السلطات الإيرانية بيانها المؤكد أنّه جرى اعتقال "عملاء لإسرائيل" وضبط طائرة مسيّرة في "أحد منازل المرتزقة" في زنجان شمال غربي إيران.

وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عناصر مرتبطة بالموساد في محافظتي البرز وأصفهان، قالت إنهم كانوا يعملون على تصنيع متفجرات.

وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية أن "هؤلاء الجواسيس كانوا يعملون داخل ورشة سرية لصنع واختبار متفجرات، بهدف تنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد".

وأكدت الشرطة الإيرانية أن "العمل الاستباقي حال دون وقوع هجمات محتملة كانت تستهدف الأمن الداخلي".

كما ذكرت وكالة تسنيم أن السلطات اعتقلت عميلا للموساد في مدينة كرج غرب العاصمة طهران، وكان يعمل أيضا في إنتاج واختبار المواد المتفجرة.

ويوم الاثنين، أعلنت وكالة تسنيم أنّ الشرطة الإيرانية تمكنت من ضبط طائرات مسيّرة وقنابل يدوية و200 كغم من المواد المتفجرة في مدينة ري.

وقالت، إن "الشرطة الإيرانية عن تنفيذ عمليتين أمنيتين في فشافويه (جنوب طهران)، أسفرتا عن اعتقال عنصرين محليين تابعين لجهاز الموساد".

وأشارت إلى أنه تمت مصادرة 23 طائرة مسيّرة، قاذفات، أجهزة تحكم، سيارة نيسان، و200 كغم من المواد المتفجرة كانت معدّة لتنفيذ عمليات تخريبية، مؤكدةً أنّ التحقيقات جارية للكشف عن باقي الشبكة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات