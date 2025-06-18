حماس: التَّهديدات الأمريكية بالتَّدخل عسكريًا ضدَّ إيران تدفع المنطقة إلى حافة الانفجار

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التهديدات الأمريكية، وأعربت عن رفضها المطلق لاستمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، بما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم في الإقليم والعالم.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ التصريحات الصهيونية التي تزعم أن “لا مدن آمنة من إسرائيل في الشرق الأوسط”، تعبّر عن عقلية استعمارية متغطرسة، وتكشف نوايا عدوانية تهدّد استقرار المنطقة وشعوبها.

وحذّرت "حماس" من خطورة التورّط الأمريكي المباشر في أيّ عدوان عسكري على إيران، محمِّلةً واشنطن والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد ضد إيران وفي المنطقة.

وأكدت وقوفها إلى جانب إيران وشعبها، ودعمها حقّها المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها الوطنية.

ودعت "حماس" الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف موحّد ومسؤول في مواجهة العربدة الصهيونية، ورفض العدوان على إيران، والحيلولة دون استمراره، حمايةً لأمن المنطقة ومصالح شعوبها

المصدر / فلسطين أون لاين