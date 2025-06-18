30 صاروخًا إيرانيًا على "إسرائيل" خلال 20 دقيقة والمرشد الإيراني يعلِّق!

شنت إيران هجمات صاروخية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، فيما استهدفت "إسرائيل" العاصمة الإيرانية طهران، وتبادل الطرفان تحذيرات لسكان منطقتين في طهران وتل أبيب.

وقالت القناة الـ12 العبرية، ن فرق الإطفاء تتعامل مع حريق وسط الأراضي المحتلة طال نحو 20 سيارة جراء القصف الإيراني، مشيرةً إلى أن 30 صاروخا إيرانيا سقطت على دفعتين وسط الأراضي المحتلة خلال 20 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال وصول 94 مصاباً للمشافي خلال الليلة الماضية نتيجة سقوط الصواريخ الإيرانية.

ونشر المرشد الإيراني علي خامنئي بالعربية على منصة إكس قائلا "يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي"، مضيفا "لن نساوم الصهاينة أبدا".

يجب التعامل بقوّة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي.

لن نساوم الصهاينة أبدًا. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) June 17, 2025

وذكرت وكالة تسنيم أن الحرس الثوري الإيراني أطلق الموجة العاشرة من الهجمات بالصواريخ والمسيّرات صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين رفع "الجيش الإسرائيلي" حالة التأهب القصوى رغم حديث أذاعته عن تضاؤل عدد الصواريخ بهذه الدفعة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء فارس إن القوات الإيرانية استهدفت قاعدة ميرون الجوية شمالي إسرائيل، وقصفت مقر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) في هرتسيليا شمال تل أبيب، وموقعا في "تل أبيب" قالت إنه يُستخدَم للتخطيط لعمليات الاغتيال.

وأفادت مصادر صحفية، بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية، وأوضح أن المضادات الدفاعية تصدت لأهداف إسرائيلية في طهران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الثلاثاء عن استهداف قواعد جوية إسرائيلية في هجمات جديدة، بعد وقت قصير من سماع دوي انفجارات في مدينة حيفا المحتلة، عقب إطلاق الصواريخ من إيران.

وأصيب 4 أشخاص في هجوم صاروخي إيراني عصر اليوم الثلاثاء، أثناء توجههم إلى المناطق المحمية، حسب ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد أقل من 10 صواريخ أطلقت من إيران في الدفعة الأخيرة، في حين قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت وسط وجنوب "إسرائيل".

وأقر المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن "النظام الإيراني لا يزال يتمتع بقدرات كبيرة تسمح له بإلحاق الأضرار بنا"، مؤكدا أن هناك "عددا كبيرا من الأهداف التي علينا ضربها في إيران".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات