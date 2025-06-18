لليوم الـ 621.. "إسرائيل" تواصل حرب الإبادة الجماعية في غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 621 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، أمس الثلاثاء، إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,194 شهيدًا، 17,279 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,493 شهيدًا و 129,320 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 8 شهداء وأُصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال، خيامًا تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.

في وسط القطاع، استشهد 11 مواطنين وأصيب أكثر من 70 آخرين برصاص الاحتلال فجر اليوم، أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات، فيما وارتقى شهيدان إثر إطلاق نار من مسيرة للاحتلال، على الأهالي الذين ينتظرون المساعدات على شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة بطن السمين وجورة اللوت ووسط البلد، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون من عائلة "رصرص" جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بمخيم الصمود في مواصي خانيونس.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 6 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الغمري في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين