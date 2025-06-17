وفد من "حماس" يلتقي بوغدانوف في موسكو لبحث العدوان على غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

بحث وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

جاء اللقاء، الذي عُقد يوم الإثنين في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، ضمن سلسلة مشاورات الحركة مع الأطراف الدولية الفاعلة، حيث استعرض الوفد، برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية، ما وصفه بالجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، من استهداف مباشر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وفرض أوامر نزوح جماعية.

كما ناقش الجانبان التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة، وتوسّع الاستيطان في الضفة الغربية، إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أكد وفد الحركة موقفه الرافض لهذا العدوان، وحق إيران في الدفاع عن سيادتها.

من جانبه، جدّد بوغدانوف موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا استمرار المساعي الروسية لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددًا على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع قيادة الحركة.