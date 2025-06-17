تحذير من كارثة صحِّيَّة... انعدام حليب الأطفال يهدِّد حياة الرُّضَّع في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر رئيس قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي د. أحمد الفرا، رئيس قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، من "كارثة صحية وشيكة" تهدد حياة آلاف الأطفال الرضع في القطاع.

وأكد د. الفرا أن مستشفيات غزة، بما فيها مجمع ناصر الطبي، تعاني من انعدام كامل في حليب الأطفال، سواء العادي أو العلاجي، حيث لم تدخل أي شحنة حليب منذ نحو أربعة أشهر.

وبيّن أن الحليب الصناعي المخصص لمراحل نمو الطفل المختلفة (من رقم 0 إلى رقم 3) بات مفقودًا تمامًا من القطاع الصحي.

أوضح أن الطواقم الطبية تحث الأمهات على الاعتماد على الرضاعة الطبيعية قدر الإمكان، غير أن هذه التوصية تصطدم بجملة من المعوقات، أبرزها سوء تغذية الأمهات، أو معاناتهن من أمراض مزمنة مثل السرطان، أو خضوعهن للعلاج الكيميائي، مما يجعل الرضاعة غير ممكنة في كثير من الحالات.

وفي السياق، يستقبل مجمع ناصر الطبي يوميًا ما لا يقل عن 10 حالات لأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما يواجه المستشفى صعوبة في استيعابهم جميعًا بسبب الاكتظاظ وقلة الموارد.

ووفق إحصاءات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد الوفيات في صفوف الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى نحو 60 حالة حتى الآن.

ولفت د. الفرا إلى أن النقص في التغذية خلال السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل لا يؤدي فقط إلى الوفاة أو الأمراض الحادة، بل يترك آثارًا دائمة على النمو العقلي والنفسي لهؤلاء الأطفال، وهو ما يعني أن تداعيات الأزمة لن تقتصر على الحاضر، بل ستمتد لعقود قادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين