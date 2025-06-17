هل تقترب واشنطن من الانخراط العسكريِّ المباشر في حرب (إسرائيل) مع إيران؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

مع دخول التصعيد بين إيران وإسرائيل مرحلة جديدة واسعة النطاق، بدأت الولايات المتحدة بإعادة تموضع استراتيجي واضح، عبر نقل عشرات طائرات التزود بالوقود إلى أوروبا، وإرسال حاملة الطائرات "نيميتز" إلى الشرق الأوسط، في خطوة فسّرها خبراء بأنها رسالة ردع وتحشيد في آنٍ واحد، تفتح المجال أمام البيت الأبيض لاستخدام القوة العسكرية عند الضرورة، أو التلويح بها لدفع إيران نحو التسوية.

ورغم تأكيد واشنطن المتكرر على رغبتها في تجنب الانخراط العسكري المباشر، فإن سلسلة التحركات الجوية والبحرية، مصحوبة بعودة مفاجئة للرئيس دونالد ترامب من كندا إلى واشنطن لمتابعة التطورات، تكشف عن نقطة تحول محتملة في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه المواجهة الإيرانية-الإسرائيلية.

في موازاة التصعيد العسكري، تتحرك قطر وسلطنة عُمان في محاولة لرأب الصدع وطرح مبادرة لوقف إطلاق النار كمدخل لإعادة إحياء المحادثات النووية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن إيران ربطت بوضوح بين استئناف المفاوضات ووقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أنها لن تدخل أي مفاوضات تحت النار.

ويتضمن الطرح العُماني المقترح تعليقاً محدوداً لتخصيب اليورانيوم، مقابل ضمانات أميركية بعدم التصعيد العسكري، وفتح المجال أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش المشدد. لكن حتى اللحظة، لم يُعلن عن موقف أميركي رسمي من هذا المقترح.

في الميدان، تنخرط إسرائيل في حملة جوية واسعة تستهدف مواقع حيوية داخل العمق الإيراني، من تبريز إلى بوشهر، بما فيها مراكز مرتبطة بمنظومة الصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما أعلنت تل أبيب قتل قائد بارز في الحرس الثوري في قلب طهران، في ضربة وُصفت بأنها من "أعلى درجات الخطورة والتحدي".

في المقابل، ردت إيران بهجمات صاروخية دقيقة على أهداف نوعية في تل أبيب، من بينها مركز قيادة تابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، في تطور يؤكد الانتقال من ضربات تكتيكية إلى رسائل استراتيجية مباشرة.

واشنطن في مفترق الخيارات: بين الردع والاندفاع نحو المعركة

تواجه الإدارة الأميركية معضلة كبرى: من جهة، ترفض أن تُستدرج إلى حرب شاملة تخالف تعهدات ترامب الانتخابية، ومن جهة أخرى، تدرك أن التلويح بالقوة فقط لم يعد كافياً مع استمرار القصف المتبادل ورفض إيران تقديم تنازلات دون مقابل.

وتعكس تصريحات مصادر البيت الأبيض نقلتها شبكة "سي إن إن" حول "موافقة ضمنية" هذا التباين، فهي تقدم دعما سياسيا من دون تفويض كامل للمغامرات الإسرائيلية.

هذا التفاوت يعيد طرح إشكالية السيطرة الأميركية على سلوك الحليف الإسرائيلي في أوقات الأزمات، خاصة مع وجود حكومة يمينية في تل أبيب تفضل الحلول العسكرية على المسارات السياسية، وهو ما يعقّد المشهد الإقليمي ويهدد المصالح الأميركية الأوسع.

الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أشار إلى أن "تحركات واشنطن، بما فيها نقل 30 طائرة تزويد بالوقود، لا يمكن قراءتها كإجراء روتيني"، مضيفاً أن العقيدة الأمنية الحالية للإدارة الأميركية تسمح باستخدام القوة إن تم تجاوز "خطوط حمراء" كتهديد المصالح الأميركية المباشرة أو فشل إسرائيل في تحجيم المشروع النووي الإيراني.

ويرى الدويري أن نمط العمليات الإسرائيلية يكشف نية لتوسيع بنك الأهداف على امتداد الجغرافيا الإيرانية، حيث لم تعد الضربات تقتصر على مراكز القيادة أو منشآت الحرس الثوري، بل امتدت نحو مواقع حيوية تشمل منشآت صناعية وعسكرية وأمنية من تبريز إلى بوشهر.

ويلفت الدويري إلى أن التصعيد الحالي يعكس توجها مزدوجا من طرفين: أحدهما لتثبيت قواعد اشتباك جديدة، والآخر لاختبار حدود الخصم وقدرته على الاستنزاف، معتبرا أن طبيعة الأهداف وتنوعها تمثل تحولا من ضربات رمزية إلى عمليات إستراتيجية واسعة النطاق.

وشملت الضربات الإيرانية استخدام طائرات مسيّرة هجومية ذات قدرة تدميرية عالية، استهدفت مواقع إسرائيلية وصفها الإعلام الرسمي بأنها "حيوية ومفصلية"، في حين اعتقلت الشرطة الإيرانية عنصرا قالت إنه يتبع للموساد وكان يعمل في تصنيع وتجريب متفجرات في مدينة كرج غربي طهران.

وبحسب الدويري، فإن واشنطن معتادة تاريخيا على الدخول في الحروب، لكنها في معظم الحالات تخرج دون تحقيق أهداف واضحة، مما يُثير التساؤلات حول مدى استعدادها لمواجهة إيرانية مفتوحة.

ويؤكد الخبير العسكري أن العقيدة القتالية التي تحكم سلوك الإدارة الأميركية الحالية، لا سيما في ظل نفوذ جماعات اليمين المسيحي المتطرف داخل الدائرة الضيقة المحيطة بترامب، تجعل خيار الحرب مطروحا بشدة، وإن بقي مرهونا بردود الأفعال الإيرانية في الأيام القليلة المقبلة.

في ظل استمرار العمليات المتبادلة، وتوسيع بنك الأهداف ليشمل البنى التحتية، والمراكز القيادية، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة، حيث يتقاطع الميدان مع السياسة، وتتعثر الجهود الدبلوماسية تحت وقع النيران. وتبقى واشنطن اللاعب الأثقل، القادر على قلب المعادلة سواء من خلال الانخراط أو الحسم السياسي، ما يجعل كل الاحتمالات مفتوحة على المدى القصير، في مشهد لم تتضح نهاياته بعد.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات