عكرمة صبري: الاحتلال يواصل عدوانه على الأقصى والإغلاق الحاليِّ هو الأخطر

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس تصعيداً خطيراً بحق المسجد الأقصى، من خلال سياسة الإغلاق والتضييق ومنع المصلين من الوصول إليه، مشيرًا إلى أن الإغلاق الحالي يُعد "الأقسى والأشد منذ هبة باب الأسباط عام 2017".

وقال الشيخ صبري في تصريح له، إن الاحتلال "يتخبط ويقتنص الفرص للانقضاض على الأقصى بهدف فرض واقع جديد وتقييد وصول المسلمين إليه"، محذرًا من أن هذه الإجراءات تتزامن مع مخططات إسرائيلية خطيرة تهدف إلى تقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا.

وجدد صبري دعوته لعموم المسلمين في القدس والداخل الفلسطيني ومحيطها، إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، مؤكدًا أن الفتوى الشرعية تنص على أن "كل من يسعى للصلاة في الأقصى له أجر الصلاة وأجر المحاولة"، حتى وإن مُنع أو أُبعد.

وأضاف: "الوجود الإسلامي في المسجد الأقصى هو خط الدفاع الأول عنه، وواجب الوقت اليوم هو الرباط فيه، ورفض الإذعان لإجراءات الاحتلال القمعية".

ودعا الشيخ عكرمة صبري الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها الدينية والسياسية تجاه المسجد الأقصى، ووقف ما وصفه بـ"الصمت المتواطئ" إزاء ما يجري من اعتداءات متواصلة.

وقال: "نناشد الأمة أن تتحرك بشكل عاجل، فالمسجد الأقصى ليس شأناً محلياً، بل هو قضية إسلامية بامتياز، والاعتداء عليه هو اعتداء على عقيدة مليار ونصف مسلم."

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، فرض إغلاق كامل على المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وإغلاق البلدة القديمة أمام الزائرين باستثناء سكانها.

وأوضحت محافظة القدس، أن اعتداءات الاحتلال المتفرقة أسفرت عن إصابة خمسة مقدسيين بالرصاص الحي في بلدات الطور، وبير نبالا، والرام.

وفي الوقت ذاته، سمح الاحتلال للمستعمرين بإقامة طقوس دينية قرب المسجد الأقصى، وكثف اقتحاماته اليومية لبلدات وضواحي القدس، وسط انتشار عسكري على عشرات الحواجز والبوابات وجدار الفصل العنصري.

وتحت ذريعة "حالة الطوارئ" المتواصلة منذ الجمعة الماضية، يمنع الاحتلال دخول المصلين – حتى من سكان البلدة القديمة – إلى المسجد الأقصى بمصلياته المسقوفة وساحاته كافة، وكذلك إلى كنيسة القيامة، مع إغلاق معظم المتاجر في البلدة القديمة والاكتفاء بمحال السلع الأساسية.

ونفخ حاخامات وجنود إسرائيليون في البوق الليلة الماضية أسفل المسجد الأقصى، عند الزاوية الشمالية‑الشرقية لساحة حائط البراق، دعمًا لجنود الاحتلال حسب وصفهم. وفي مشهد آخر صُوّر بالأمس، أدى مستعمرون صلوات داخل كنيس "قوس ويلسون" قرب قنطرة أم البنات غربي الأقصى، فيما يروّج مستعمرون لبيع حجارة أرضية الحائط بسعر 189 شيقلا للحجر الواحد، في الذكرى الـ58 لاحتلاله.

وفي حي الحردوب ببلدة الطور، أطلق قناص من جنود الاحتلال أربع رصاصات حيّة على الفتى إياس (12 عامًا) والشاب عدي (22 عامًا) أثناء وقوفهما عند باب منزلهما؛ فأصيب الأول بيده، بينما استقرت رصاصة في ظهر الثاني، وأصيب ثالث. ولاحقًا، أطلق الاحتلال قنابل مضيئة خلال اقتحامه البلدة، بعد منتصف الليل.

وامتدت الاقتحامات إلى حي عين اللوزة بسلوان، حيث اعتُقل شاب بعد مداهمة منازل عدة وتوقيف شباب في الحي، تزامنًا مع نصب حاجز عسكري عند وادي الربابة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة شعفاط، وفتشت منزلًا في بلدة العيسوية، وأغلقت مدخل بلدة الرام بعد اقتحام ضاحية الأقباط، فيما اقتحمت بلدتي حزما والعيزرية. كما أُصيب شابان بالرصاص الحي في بير نبالا والرام ونقلا إلى المستشفى للعلاج.

وفي مشهد موازٍ للحصار الداخلي، تُحاصر سلطات الاحتلال مدينة القدس بـ84 حاجزًا، موزعة بين حواجز عسكرية دائمة، وسواتر ترابية، وبوابات على امتداد جدار الفصل العنصري، تعيق حركة المواطنين، وتفصل القدس عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية، وتُستخدم هكأداة يومية لتنكيل المواطنين عبر التفتيش والاحتجاز والمنع من المرور.