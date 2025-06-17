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انقطاع في خدمات الإنترنت والاتِّصالات وسط قطاع غزَّة وجنوبه

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انقطاع في خدمات الإنترنت والاتِّصالات وسط قطاع غزَّة وجنوبه

17 يونيو 2025 . الساعة 17:53 بتوقيت القدس
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انقطاع في خدمات الإنترنت والاتِّصالات وسط وجنوب غزَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاع في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن الانقطاع الأخير جاء نتيجة انقطاع جديد لأحد المسارات الرئيسية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، ما أدى إلى خروج الخدمات عن العمل تمامًا في مناطق واسعة، وسط قطاع غزة وجنوبه.

منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023، تتعرض شبكات الاتصالات والطاقة والبنية التحتية في قطاع غزة إلى تدمير منهجي متواصل، وفق ما وثقته منظمات محلية ودولية، في إطار حرب إبادة جماعية وبُنية تحتية.

ويُشير مراقبون إلى أن استهداف البنية التحتية ليس عرضيًا، بل يشكّل جزءًا من إستراتيجية إسرائيلية لعزل غزة عن محيطها، ومنع توثيق الجرائم، وإرباك عمليات الإنقاذ والمساعدات.

كما أدى انقطاع الإنترنت والاتصالات إلى شلل في التغطية الإعلامية من داخل غزة، حيث لا يتمكن الصحفيون والمؤسسات الإعلامية من إرسال تقارير أو توثيق الأحداث، ما يزيد من خطر التعتيم على الجرائم والانتهاكات الجارية، ويمنح الاحتلال هامشًا واسعًا للعمل بعيدًا عن رقابة الرأي العام العالمي.

يأتي هذا الانقطاع ضمن تصعيد شامل في الأراضي الفلسطينية، وعزل غزة رقميًا وميدانيًا، في وقت يعاني فيه السكان من انعدام الغذاء والدواء والمأوى، خصوصًا في شمال القطاع الذي يتعرض لحصار خانق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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