الإعلام العبريّ: عرض أمريكيّ جديد لوقف إطلاق النَّار بغزَّة لمدَّة 60 يومًا

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن عرض أمريكي جديد يشمل اتفاقًا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا في قطاع غزة، وسط مؤشرات على تقدم في المفاوضات الجارية بوساطة إقليمية ودولية.

وذكرت الصحيفة أن المقترح الذي تدرسه تل أبيب حاليًا، ينص على إطلاق سراح 8 أسرى إسرائيليين أحياء، و6 جثامين، فور تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى الإفراج عن اثنين آخرين خلال فترة وقف إطلاق النار، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، فيما لم تعقب من حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ويشمل المقترح الأمريكي، بحسب الصحيفة، وقفًا لإطلاق النار لمدة شهرين، يُخصص لإجراء مفاوضات موسعة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، مع ضمانات أمريكية بأن تكون جميع الأطراف ملتزمة بـ"إنهاء القتال وإعادة إعمار القطاع".

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هناك "تقدمًا كبيرًا" في المسار التفاوضي، رغم عدم انطلاق الوفد الإسرائيلي بعد إلى الدوحة، خشية تعثر المسار تحت وطأة التصعيد الإقليمي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية – لم تُسمّها – أنها أبلغت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بأن هناك "مؤشرات إيجابية للغاية لاحتمال حدوث اختراق وشيك".

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن جهود بلاده مستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الأنصاري: "الوضع الإنساني في غزة يستمر في التدهور وهذا ما حذرنا منه"، وأضاف: "على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة".

وتُقدر "تل أبيب" عدد الأسرى في غزة بـ54، من بينهم 20 على قيد الحياة، بينما تشير تقارير حقوقية فلسطينية إلى وجود أكثر من 10,400 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يعانون من "ظروف اعتقال قاسية، تشمل التعذيب والإهمال الطبي والتجويع".

ومرارا، أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.