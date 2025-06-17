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"الشَّاباك" يعلن مقتل أحد قادته في غزَّة

17 يونيو 2025 . الساعة 16:30 بتوقيت القدس
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"الشَّاباك" يعلن مقتل أحد قادته في غزَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد قادته خلال المعارك الجارية جنوب قطاع غزة.

وقالت القناة 12 العبرية نقلاً عن "الشاباك"، إن "تال موفشوفيتش"، الذي قُتل أمس خلال خدمته الاحتياطية، هو "مقاتل وقائد في الشاباك"، مشيرة إلى أنه "القتيل الحادي عشر من عناصر الجهاز منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023".

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الإثنين، مقتل النقيب موفشوفيتش، نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 7086، التابعة للواء "غولاني"، خلال عملية عسكرية جنوب القطاع.

وتزامن الإعلان مع بيان لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أكدت فيه تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية متوغلة شمال وجنوب القطاع، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وفي تطور متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة 10 آخرين، بينهم ضابط، في كمين جنوب غزة، ليرتفع بذلك العدد المعلن للقتلى في صفوف الجيش إلى 871 ضابطاً وجندياً منذ بدء الحرب، منهم 428 قُتلوا منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر 2023، بحسب بيانات رسمية.

ووفق إحصاءات الجيش، بلغ عدد المصابين منذ بداية الحرب 5981 عسكرياً، بينهم 2729 أصيبوا منذ بدء العمليات البرية.

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#قطاع غزة #غزة #الشاباك #الحرب على غزة

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