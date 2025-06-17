عشائر غزَّة تدعو إلى التّوقف عن التَّوجه إلى مصائد الموت.. "امنحوا الفرصة لتأمين المساعدات"

دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في فلسطين، أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، والعوائل الكريمة في قطاع غزة، بضرورة التوقف الفوري عن التوجه إلى المناطق الحدودية ومواقع التجمع التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي كأماكن لتوزيع المساعدات، في الوقت الذي تثبت فيه الوقائع أنها مصائد موت وكمائن دموية أودت بحياة المئات من أبناء شعبنا العزل.

وأكدت الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن هناك مساعي وجهودًا حثيثة تُبذل بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتأمين دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكريم، بما يضمن حفظ دماء شعبنا وتوزيع المساعدات عبر قنوات موثوقة وبطرق تحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي يمر بها قطاع غزة.

وجددت الهيئة دعوتها إلى كافة أبناء شعبنا بضرورة وقف التوجه العشوائي إلى مناطق التماس والخطر، وإتاحة الفرصة الكاملة أمام الجهات المختصة والمؤسسات الإنسانية لتأمين وصول المساعدات وتوزيعها على جميع المحتاجين بشكل عادل وآمن.

وأوضحت الهيئة، أن الحفاظ على الأرواح في هذا الظرف الحرج مسؤولية وطنية وأخلاقية، والتكاتف الشعبي مع الجهود الوطنية والإنسانية هو السبيل الأجدى لتجاوز هذه المحنة ووقف نزيف الدم المستمر.

وصباح اليوم، أوضحت وزارة الصحة أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم وحتى اللحظة 59 شهيدًا، وأكثر من 200 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 397 شهيدًا وأكثر من 3,031 إصابة.



ومن جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنّ نقاط توزيع المساعدات، التي يُشرف عليها الاحتلال الصهيوني بغطاء أمريكي تحوَّلت إلى مصائد موت جماعي، تُستخدم كسلاح للقتل والإذلال والتجويع، ضمن آلية مرفوضة إنسانيًا وأخلاقيًا، وهي استمرارٌ مباشر لسياسة الإبادة الجماعية المفروضة على شعبنا في غزة.

ودعت "حماس" الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى فرض آلية أممية آمنة ومستقلة لتوزيع المساعدات، مطالبةً الدول العربية والإسلامية بمواقف حازمة لوقف المجازر ورفع الحصار فورًا.

وحثّتْ محكمة الجنايات الدولية على فتح تحقيق عاجل ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين