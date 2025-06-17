مجازر يوميَّة.. 5,194 شهيدًا و 17,279 إصابة منذ استئناف الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 61 شهيدًا (بينهم 6 شهداء انتشال)، و 397 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم وحتى اللحظة 59 شهيدًا، وأكثر من 200 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 397 شهيدًا وأكثر من 3,031 إصابة.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,194 شهيدًا، 17,279 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,493 شهيدًا و 129,320 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين