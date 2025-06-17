لليوم الـ 142 تواليًا.. الاحتلال يواصل هدم المنازل في مخيم طولكرم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ142، ولليوم الـ129 على مخيم نور شمس، من خلال استمرار عمليات هدم المنازل.

وأفادت مصادر صحفية، بأنَّ جرافات الاحتلال تواصل منذ صباح اليوم، هدم المزيد من المباني السكنية، في مخيم طولكرم لليوم الـ12 على التوالي، وطالت حارات البلاونة والعكاشة والنادي والسوالمة، ومحيطها، حيث سويت هذه المباني بالأرض.

ويأتي ذلك، تنفيذا لمخطط الاحتلال هدم 106 مبانٍ في كل من مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، وتضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية، و48 مبنى في نور شمس؛ بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية للمخيمين.

وتستمر قوات الاحتلال في فرض حصار مطبق على مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، حيث تنتشر فرق المشاة والآليات في الأزقة والحارات والمداخل، وتمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم، لتفقدها، أو أخذ مقتنياتهم، مع إطلاق النار المباشر على كل من يحاول الاقتراب.

وصباح اليوم، أصيب المواطن زياد شكري الجلاد (55 عاما) من مدينة طولكرم برصاص الاحتلال في القدم، أثناء تواجده في أحد أحياء المدينة، علما أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشهد المدينة تحركات مكثفة لآليات الاحتلال على مدار الساعة، وتحديدا وسط السوق وشارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وشارع نابلس، والحي الشمالي، حيث تعترض عمدا تحرك المواطنين والمركبات، مع إطلاق أبواق آلياتها بطريقة استفزازية، والسير بعكس اتجاه السير، معرضة حياة المواطنين للخطر.

ويترافق هذا التصعيد مع تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بطولكرم، من خلال نصب الاحتلال للحواجز المفاجئة في محيط بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي للمدينة، وحاجز عناب العسكري شرقا، حيث تتعرض المركبات للايقاف والتفتيش، وإخضاع الركاب لعمليات تفتيش واستجواب، وعرقلة حركة المرور بشكل متعمد، وفي كثير من الأحيان منعها من المرور.

وما زالت قوات الاحتلال تحول شارع نابلس الى ثكنات عسكرية، عبر مواصلة استيلائها على عدد من المباني السكنية فيه، الى جانب أجزاء من الحي الشمالي للمدينة، وتحديدا المقابلة لمخيم طولكرم، بعد إخلاء سكانها قسرا، بعضها تحت سيطرة الاحتلال منذ أكثر من أربعة أشهر، مترافقا مع نشر آلياتها، وجرافاتها الثقيلة، في محيطها.

كما يشهد هذا الشارع -والذي يعتبر حلقة وصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس-، أضرارا كبيرة بسبب السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال قبل عدة أشهر، مع تواجد مكثف لقوات الاحتلال التي تقوم بإقامة الحواجز الطيارة والمفاجئة، ما يعيق حركة المركبات ويزيد من معاناة المواطنين،

وأسفر العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات.

ووفقا لآخر المعطيات، أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.

المصدر / وكالات