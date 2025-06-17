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ارتفاع تكاليف النقل تُفاقم أزمة "الإسرائيليين" العالقين في الخارج

17 يونيو 2025 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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ارتفاع تكاليف النقل تفاقم أزمة "الإسرائيليين" العالقين في الخارج
ترجمة عبد الله الزطمة

تسبب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي خلال العدوان الإسرائيلي على إيران في أزمة لآلاف الإسرائيليين العالقين في الخارج، خاصة في قبرص، حيث أُلغيت وحوّلت العديد من الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار "بن غوريون".

ووفق ما نشر موقع "القناة 7" العبري، اليوم الثلاثاء، فقد أفاد مسافرون بأنهم "قبل دقائق من الهبوط في (بن غوريون) أُبلغنا بتحويل الرحلة إلى لارنكا".

وفي مطار لارنكا، تجمّع مئات الركاب بحثًا عن سبل بديلة للعودة إلى (إسرائيل)، وسط ارتفاع حاد في تكاليف النقل، إذ تصل أسعار الرحلات البحرية إلى عشرات آلاف الشواكل، في حين أن تذاكر العودة إلى الخارج باتت مكلفة كذلك.

وقال رجل من بورو بارك: "بعض العائلات استسلمت واشترت تذاكر عودة إلى نيويورك، فيما لا يزال آخرون ينتظرون رحلات إنقاذ.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #قصف إيران على إسرائيل

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