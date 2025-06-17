حماس تُطالب المنظمات الدولية بفرض آلية أممية آمنة ومستقلة لتوزيع المساعدات في غزَّة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ الاحتلال الصهيوني ارتكب مجزرة دامية، صباح اليوم الثلاثاء، بحق المواطنين المحتشدين في انتظار المساعدات في مصائد الموت التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت "حماس" في تصريح صحفي، أن جريمة الاحتلال الدَّامية تفضح همجيته واستخفافه بكل الأعراف والقوانين الإنسانية.

وأضافت، أن الاحتلال "ارتكب مجزرة مروّعة صباح اليوم بحق أبناء شعبنا في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث فتحت النار بوحشية على المواطنين المحتشدين على دوّار التحلية أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية، راح ضحيتها أكثر من 45 شهيداً وعشرات الإصابات بعضها حالات خطيرة، والعدد مرشح للزيادة".

وتابعت، "كما استشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر بنيران الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب القطاع، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة المجازر التي يحوّل فيها الاحتلال تلك المواقع إلى ساحات قتل جماعي".

وأكدت "حماس"، أنّ نقاط توزيع المساعدات، التي يُشرف عليها الاحتلال الصهيوني بغطاء أمريكي تحوَّلت إلى مصائد موت جماعي، تُستخدم كسلاح للقتل والإذلال والتجويع، ضمن آلية مرفوضة إنسانيًا وأخلاقيًا، وهي استمرارٌ مباشر لسياسة الإبادة الجماعية المفروضة على شعبنا في غزة.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى فرض آلية أممية آمنة ومستقلة لتوزيع المساعدات، ونطالب الدول العربية والإسلامية بمواقف حازمة لوقف المجازر ورفع الحصار فورًا.

وحثّت "حماس" محكمة الجنايات الدولية على فتح تحقيق عاجل ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين