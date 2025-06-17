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الخليل: الاحتلال يفجِّر منزل الأسير عز الدين مسالمة في بيت عوا

17 يونيو 2025 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
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الخليل: الاحتلال يفجِّر منزل الأسير عز الدين مسالمة في بيت عوا

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الأسير عز الدين مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت البلدة منتصف الليلة الماضية، وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا في محيط المنزل المستهدف، وأجبرت عددًا من السكان المجاورين على إخلاء منازلهم بالقوة، تمهيدًا لعملية التفجير.

وأوضحت أن الاحتلال فجّر الطابق الأرضي من المنزل المكون من ثلاثة طوابق، ويسكنه أكثر من 20 مواطنًا.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت بلدة بيت عوا، منتصف الليلة الماضية، وفرضت طوقًا أمنيًا في محيط منزل عائلة مسالمة، وأجبرت بعض العائلات القريبة على الخروج من منازلها.

وتتهم سلطات الاحتلال الاسير المسالمة بتنفيذ عملية النفق بين مدينتي بيت لحم والقدس، والتي أدت الى مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين في شهر ديسمبر الماضي من العام 2024،، و قد اعتقل بعد ساعات من مطاردته بعد حصار فُرض على مدينة بيت لحم ومحيطها.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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#اعتقالات في الضفة #عز الدين مسالمة #تفجير منزل في الخليل

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