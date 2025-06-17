بلدية غزة بالتعاون مع الصليب الأحمر تعلن فرص عمل لعمال نظافة

تُعلن بلدية غزة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن حاجتها لعمال نظافة للعمل في جمع النفايات الصلبة داخل أحياء وشوارع مدينة غزة.

تهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستوى النظافة العامة في المدينة وتوفير فرص عمل مؤقتة.

طبيعة العمل والمهام

سيقوم عمال النظافة بجمع النفايات الصلبة من الطرقات والمباني السكنية، ونقلها إلى نقاط تجميع محددة، تمهيدًا لترحيلها إلى المكب الرئيسي للنفايات. يشمل ذلك التعامل المباشر مع حاويات النظافة، تنظيف المناطق المحيطة بها، وجمع النفايات من أمام المنازل والشوارع، مع الالتزام التام بمعايير الصحة والسلامة العامة والبيئية.

شروط التقديم للوظيفة

للتأهل لهذه الوظيفة، يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

- العمر: أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و 55 عامًا.

- الإقامة: أن يكون المتقدم من سكان المناطق الواقعة ضمن نفوذ بلدية غزة.

- الحالة الاجتماعية: أن يكون المتقدم متزوجًا.

- الوضع الوظيفي: ألا يعمل المتقدم في أي جهة حكومية أو غير حكومية، وألا يكون لديه دخل ثابت.

- الالتزام: الالتزام بساعات العمل المحددة (5 ساعات يوميًا) والتعليمات الصادرة عن مسؤول قسم النظافة، بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل البلدية.

- الخبرة السابقة: ألا يكون المتقدم قد شارك في برنامج مماثل ممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال العام الماضي.

- القدرة الجسدية: التمتع بالقدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لجمع وترحيل النفايات.

- طبيعة العمل: قبول العمل كعامل نظافة لجمع النفايات من الشوارع الفرعية والمباني ونقلها إلى نقاط تجميع محددة.

آلية تقديم الطلبات

يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط من خلال الرابط المخصص لذلك، يرجى الضغط هنا

فترة التقديم: تبدأ من 15 يونيو 2025 وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء 18 يونيو 2025. لن يتم قبول الطلبات المتأخرة أو المقدمة بأي طريقة أخرى.

آلية الاختيار

ستتم عملية الاختيار على النحو التالي:

- فرز الطلبات: يتم فرز الطلبات المقدمة وفقًا للشروط المذكورة أعلاه.

- القرعة الإلكترونية: سيتم إجراء قرعة إلكترونية لاختيار القائمة النهائية من العمال.

- إعلان النتائج: ستتم عملية الاختيار والإعلان عن الأسماء بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام.

ملاحظات هامة

- لا يعني التسجيل أو القبول في القرعة ضمانًا للعمل، حيث يعتمد ذلك على عدة عوامل منها توفر التمويل، استمرارية المشروع، الالتزام، مطابقة المعايير، واجتياز المقابلة الشخصية.

- يُمنع التسجيل في أكثر من بلدية. تكرار الاسم في أكثر من بلدية أو تكرار الطلبات يؤدي إلى إلغاء الطلب بشكل تلقائي

المصدر / فلسطين أون لاين