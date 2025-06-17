بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين خلال اقتحام الضَّفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتيان وأسرى محررون، وذلك عقب عمليات اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين وسط انتشار عسكري مكثف.

ففي مخيم الفارعة جنوب طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى رائد فارس تايه (17 عامًا) بعد مداهمة منزل عائلته، عقب تسلل وحدات خاصة تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا، ومن طوباس اعتقلت قيس عرفات صوافطه، وعبد السلام محمود فائق عنبوسي.

وفي مخيم الجلزون شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: محمد صالح عليان، وطارق زياد محمود، وبراء خليل رمانة، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. كما أقدمت على تحطيم صرح الشهداء وسط المخيم، وتخريب ممتلكات مقهى ومحل تجاري للمواطن محمد خالد نخلة. وذكرت المصادر أن الاحتلال أعاد اعتقال الشيخ محمد صالح عليان.

وفي بلدة المغير شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين راجح فايق نعسان ومحمد عامر أبو جبر.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين مصعب زكريا زعول وعاهد يوسف عليان من قرية حوسان، بعد مداهمة عدد من منازل المواطنين وإخضاع عدد من الشبان للتحقيق الميداني. كما اقتحمت بلدتي زعترة وبيت فجار، وداهمت منزل المواطن حسين ديرية، دون تسجيل اعتقالات إضافية.

أما في محافظة قلقيلية، فقد نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة إماتين شرق المدينة، طالت 9 مواطنين هم: أنس بري، كمال بري، عوني بري، حذيفة عبد الناصر، مالك رائد غانم، إبراهيم رشاد صوان، حذيفة خليل، بهاء مصباح، وعلاء مصباح. كما داهمت قرى جيوس، وباقة الحطب، وفرعتا شرق المحافظة، وسط انتشار مكثف، دون الإبلاغ عن اعتقالات جديدة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين حيدر أبو شنب وحسني أبو شنب بعد اقتحام منزلهما في المدينة.

وتأتي هذه الحملة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة قلقيلية لليوم الخامس على التوالي، مغلقة مداخل القرى الواقعة شرق المدينة مثل النبي إلياس، إماتين، الفندق–حجة، وكفر لاقف، عبر بوابات حديدية تعيق تنقل المواطنين.

قائمة المعتقلين:

- الفتى رائد فارس تايه (17 عامًا) – مخيم الفارعة – طوباس

- قيس عرفات صوافطه – طوباس

- عبد السلام محمود فائق عنبوسي – طوباس

- محمد صالح عليان – مخيم الجلزون – رام الله

- طارق زياد محمود – مخيم الجلزون – رام الله

- براء خليل رمانة – مخيم الجلزون – رام الله

- الشيخ محمد صالح عليان – مخيم الجلزون – رام الله

- راجح فايق نعسان – بلدة المغير – رام الله

- محمد عامر أبو جبر – بلدة المغير – رام الله

- مصعب زكريا زعول – قرية حوسان – بيت لحم

- عاهد يوسف عليان – قرية حوسان – بيت لحم

- أنس بري – بلدة إماتين – قلقيلية

- كمال بري – بلدة إماتين – قلقيلية

- عوني بري – بلدة إماتين – قلقيلية

- حذيفة عبد الناصر – بلدة إماتين – قلقيلية

- مالك رائد غانم – بلدة إماتين – قلقيلية

- إبراهيم رشاد صوان – بلدة إماتين – قلقيلية

- حذيفة خليل – بلدة إماتين – قلقيلية

- بهاء مصباح – بلدة إماتين – قلقيلية

- علاء مصباح – بلدة إماتين – قلقيلية

- حيدر أبو شنب – مدينة طولكرم – طولكرم

- حسني أبو شنب – مدينة طولكرم – طولكرم

المصدر / وكالات