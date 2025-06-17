إذاعة الاحتلال تكشف تفاصيل مُثيرة حول كمين خانيونس.. كيف فجَّر المُقاومون العبوة النَّاسفة؟

كشفت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول كمين خان يونس، الذي أوقع جنود الاحتلال قتلى وجرحى، عقب تفجير عبوة ناسفة في مدرعة "النَّمر".

وقالت إذاعة "جيش الاحتلال"، إنَّ مقاومًا فلسطينيًا قام بتفجير عبوة ناسفة بعد تثبيتها على مدرعة النمر، مشيرةً إلى أنّ انفجار العبوة أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة عشرة جنود آخرين، منهم أربعة إصاباتهم خطيرة، وثلاثة متوسطة، وثلاثة طفيفة.

وأوضحت، أنّ الكمين وضع بعد ساعات قليلة من مقتل ضابط في وحدة الهندسة بانفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ في خان يونس.

وأضافت "في الأيام الأخيرة، أبلغت قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة عن ازدياد كبير في الاشتباكات مع المقاومين، بما في ذلك إطلاق نار ومواجهات مباشرة وجهًا لوجه".

وفي ساعات الليل الأول، كشفت منصات عبرية أنّ الحدث الامني في جنوب قطاع غزة تمثل بانفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية من لواء جولاني خلال تفقدهم لأحد المباني في خانيونس تحديدا.

وذكرت المنصات، أنّ عمليات إجلاء القتلى والمصابين من الجنود استغرقت حوالي 3 ساعات بسبب وقوع اشتباكات مع مقاتلين من المقاومة بالمنطقة.

وأمس الاثنين، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن إيقاع جنودًا قتلى وجرحى في استهداف قوة "إسرائيلية" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، مساء اليوم الإثنين، "أوقعنا عدداً من جنود العدو بين قتيل وجريح بتفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار -مجهزة مسبقاً- داخل منزل تحصنوا به، شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت القسام، بالتنسيق مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن تنفيذهما عملية مشتركة استهدفت قوة إسرائيلية راجلة كانت تتحصن داخل أحد المنازل شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع.

وأفادت الكتائب في بيان عاجل صدر مساء اليوم الاثنين، أن المجاهدين تمكنوا من استهداف القوة الإسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة، ما أسفر عن وقوع إصابات مباشرة بين قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

كما أوضحت القسام أنه جرى قنص أحد الجنود في ذات الموقع باستخدام بندقية "الغول" القسامية المتطورة.

وذكرت بيانات موقع جيش الاحتلال إصابة 20 عسكريًا منذ يوم السبت، 9 منهم أصيبوا في قطاع غزة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين