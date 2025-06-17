صواريخ إيرانية تستهدف "تل أبيب" وشمال الأراضي المحتلَّة والإعلام العبري يكشف: فُرض علينا تعتيمٌ إعلاميَّ

دوَّت صافرات الإنذار، فجر اليوم اليوم الثلاثاء، في "تل أبيب" ومناطق واسعة وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أكدت وسائل الإعلام العبري سماع دوي انفجارات ضخمة عقب هجمات صاروخية من إيرانية ردًّا على القصف الإسرائيلي للعاصمة طهران.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنَّ حريقًا اندلع في موقع سقط فيه صاروخ إيراني جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما قالت هيئة البث العبرية إن صواريخ إيرانية سقطت في مناطق مفتوحة، وإن عددا من المستوطنين أصيبوا خلال الفرار للملاجئ.

وشمالا، قالت الجبهة الداخلية التابعة للاحتلال، إن صفارات الإنذار دوت في حيفا ونهاريا.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما صارما على الخسائر الناجمة عن سقوط الصواريخ الإيرانية، وتحظر نشر مواقع سقوطها بدون تصريح.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيرانيّ، قبيل انتصاف ليل الاثنين، أنه شنّ موجة تاسعة من عملية "الوعد الصادق 3"، ضدّ الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أنها عمليّة مركّبة بصواريخ ومسيّرات، وستستمرّ حتّى صباح الثلاثاء.

كما ذكر أنه نفّذ خلال الـ72 ساعة الماضية، 545 عملية بالمسيّرات ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض العديد من المسيّرات، وبخاصّة في الجولان السوريّ المحتلّ.

في المقابل، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في حي بيروزي شرقي العاصمة طهران. كما تم تفعيل الدفاعات الجوية في قزوين (شمال غرب البلاد) والأهواز (جنوب غرب).

وتحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن هجمات إسرائيلية على مدينة الأهواز ومنشأة نطنز.

وأسفرت دفعة صاروخية إيرانية، أُطلقت ليل الأحد - الإثنين، عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة نحو مئة آخرين، ليرتفع بذلك عدد القتلى الإسرائيليين جراء الهجمات الإيرانية منذ يوم الجمعة الماضي إلى 24 قتيلا، فقد قتل في الرشقة الصاروخية الأخيرة أربعة أشخاص في بيتاح تكفا، وثلاثة أشخاص في حيفا، وقتيل واحد في بني براك في منطقة تل أبيب.

وبحسب آخر حصيلة إجمالية أعلنت عنها "نجمة داود الحمراء" بالإضافة إلى القتلى، فإن طواقمها تعاملت مع 708 إصابات بينهم 13 بحالة خطيرة و37 بحالة متوسطة و581 بحالة طفيفة و56 حالة هلع، منذ بدء الهجمات الإيرانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين