آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يوُاصل حرب الإبادة الجماعيَّة ويصعِّد مجازره بحقِّ المُجوَّعين في غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 620 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأشارت وزارة الصحة، أمس الاثنين إلى أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية: 38 شهيدًا، وأكثر من 182 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء “لقمة العيش” ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات إلى 338 شهيد وأكثر من 2,831 إصابة .

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,139 شهيدًا و16,882 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,432 شهيدًا و128,923 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 5 شهداء بينهم 3 أطفال، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواطنين غربي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء شهيدين، وإصابة آخرين، في استهداف طيران الاحتلال خيمة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء إطلاق الاحتلال النار على المواطنين المجوّعين خلال انتظارهم المساعدات قرب نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وشنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات شرقي مدينة غزة، فيما شنَّ غارتين على مناطق شمال القطاع.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في حي الصبرة شرقي مدينة غزة، كما استهدف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو شكيان" في مخيم النصيرات ما أدى لارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر محلية، أنّ طائرات الاحتلال استهدفت غرفة متنقلة (بركس) مقابل مسجد أنصار في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لارتقاء شهيدين.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين