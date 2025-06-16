"التربية" تكثف الاستعدادات لامتحان الثانوية العامة 2024: تفاصيل هامة وموعد الانطلاق

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، 16 يونيو 2025، عن مواصلة استعداداتها الحثيثة لعقد امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للعام 2024، والذي من المقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل. يأتي هذا الامتحان بمشاركة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة داخل فلسطين، وحوالي ألفي طالب وطالبة خارجها، وسط ترتيبات استثنائية تأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة.

تنسيق شامل لضمان نجاح الامتحان

تؤكد الوزارة على تكثيف التنسيق مع شركائها لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة. يشمل ذلك التعاون المستمر مع هيئة الشؤون المدنية، وجهاز الارتباط العسكري، والشرطة، بالإضافة إلى مكاتب المحافظين، والبلديات، والمجالس القروية، والإعلام. وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى رفع الجاهزية والتغلب على أي عقبات قد تظهر، مع تقدير الوزارة للدعم البناء من جميع الشركاء في التعامل الفوري مع أي طوارئ.

التوجيهي: استحقاق وطني وتحديات غير مسبوقة

تعتبر وزارة التربية والتعليم العالي امتحان الثانوية العامة استحقاقاً وطنياً يعكس اهتمام الشعب الفلسطيني بالتعليم. وتثق الوزارة بقدرة الكوادر التربوية، من معلمين ومديري مدارس ومشرفين وإداريين، على بذل جهد استثنائي يتناسب مع التحديات الحالية. وقد وجهت الوزارة شكرها الخاص للأسرة التربوية التي كان لها الدور الأبرز في تجاوز عام دراسي وُصف بالأصعب في السنوات الأخيرة.

في خطوة تبعث على الاطمئنان، أكدت الوزارة التزامها بعقد امتحان الثانوية العامة لطلبة غزة المتواجدين في القطاع، فور توفر الظروف الآمنة لذلك، ليشمل طلاب توجيهي 2006 و2007.

دعوات بالتوفيق رغم الظروف الصعبة

تمنت وزارة التربية والتعليم التوفيق لجميع الطلبة، مشددة على أن الامتحان يُعقد في ظروف معقدة للغاية. وأعربت عن أملها في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح بفضل همة الجميع، وانتماء المعلمين، وتعاون الشركاء، وتفاني الطلبة، وإسناد أولياء الأمور، مؤكدة على القدرة على تجاوز هذه المرحلة كما تم تجاوز العديد من المحطات الصعبة سابقاً.