منح دراسية في الجامعة البحرية بباكستان للبكالوريوس والماجستير 2025/2026

متابعة / فلسطين أون لاين

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية للعام الأكاديمي 2025/2026 في الجامعة البحرية بباكستان (Bahria University).

تشمل هذه المنح برامج البكالوريوس والماجستير في تخصصات متنوعة، وتغطي الأقساط الدراسية بالكامل.

التخصصات وشروط التقديم

للاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط التقديم، يرجى زيارة الرابط الخاص بالجامعة: اضغط هنا

الشروط العامة:

* لدرجة البكالوريوس: يمكن لخريجي الثانوية العامة لعامي 2023 و 2024 التقديم سيتم الترشيح بناءً على معدل الثانوية العامة.

* لدرجة الماجستير: سيتم الترشيح بناءً على الحصيلة التعليمية للمتقدمين، ويجب أن يتطابق التخصص المطلوب مع تخصص البكالوريوس الحاصل عليه الطالب.

الوثائق المطلوبة (مصدقة وباللغة الإنجليزية)

يجب تجهيز المستندات التالية مصدقة حسب الأصول وباللغة الإنجليزية:

* طلب الجامعة.

* الطلب الإلكتروني للوزارة: اضغط هنا

* صورة عن كشف علامات الثانوية العامة مصدق من وزارة التربية والتعليم العالي.

* صورة عن شهادة الثانوية العامة (الكرتونة) مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي.

* صورة عن جواز سفر ساري المفعول.

* صورة عن الهوية الشخصية.

* شهادة الصف العاشر.

* إثبات إتقان اللغة الإنجليزية (إن وجد).

* أربع صور شخصية حديثة.

* صورة عن كشف علامات وشهادة البكالوريوس مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي (لطلاب الماجستير).

* شهادة خلو من الأمراض مصدقة من وزارة الصحة.

* شهادة عدم محكومية من وزارة العدل (خاصة بطلبة البكالوريوس).

* شهادة حسن سيرة وسلوك من وزارة الداخلية (خاصة بطلبة الماجستير). بالنسبة لطلبة الضفة، يمكن إصدارها من مديرية الداخلية في المحافظة.

آلية التقديم والمواعيد النهائية

على جميع الراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية:

* الخطوة الأولى: تعبئة الطلب الخاص بالجامعة عبر الرابط: تقديم طلب الجامعة

* الخطوة الثانية: التقديم عبر الطلب الإلكتروني للوزارة وتحميل جميع الأوراق المطلوبة.

* الخطوة الثالثة (لطلبة الضفة): تسليم نسخة من الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، أو أحد مكاتبها في نابلس أو الخليل.

* الخطوة الثالثة (لطلبة غزة): يجب على الطلبة المعنيين الاكتفاء بتعبئة الطلب الخاص بالجامعة، ومن ثم التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتحميل جميع الأوراق المطلوبة.

الموعد النهائي للتقديم وتسليم الوثائق هو يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025.

ملاحظة هامة: أي طلب غير مكتمل يعتبر لاغياً.

معلومات الاتصال

للمزيد من المعلومات حول عملية التواصل بوزارة التربية والتعليم العالي، يرجى الضغط هنا