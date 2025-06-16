الأورومتوسِّطيَّ: "مؤسَّسة غزَّة" شريك في استدراج المجوعين لـ "كمائن المساعدات"

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" تُعد شريكًا مباشرًا في الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة في مناطق توزيع المساعدات وسط وجنوب قطاع غزة، داعيًا إلى محاسبة القائمين عليها جنائيًا ومدنيًا.

وأوضح المرصد أن نمط عمل المؤسسة يقوم على استدراج المدنيين إلى مناطق مكشوفة بالتنسيق مع جيش الاحتلال، ما حوّلها إلى "مصائد موت"، قتل خلالها أكثر من 335 مدنيًا خلال ثلاثة أسابيع فقط.

وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل ومساءلة الأفراد العاملين في المؤسسة، ووقف جميع أشكال الدعم المالي واللوجستي لها، مؤكدًا أنها متورطة في جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 20 شهرًا.

وأشار إلى أن آلية توزيع المساعدات التي فرضتها إسرائيل منذ 27 مايو تستدرج آلاف المجوّعين إلى ممرات مكشوفة يُطلق فيها الرصاص من الطائرات والآليات، ما يسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى، بينما يُسمح فقط للناجين بالحصول على كميات لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأكد المرصد أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت والتقاعس يُعد تواطؤًا فعليًا، ويُرتب مسؤولية قانونية على الدول الداعمة لإسرائيل. كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على تل أبيب، ووقف تصدير السلاح لها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم.

وأصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 68 شهيدًا (بينهم 2 شهداء انتشال) و 182 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية: 38 شهيدًا، وأكثر من 182 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء “لقمة العيش” ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات إلى

338 شهيد وأكثر من 2,831 إصابة