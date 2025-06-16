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ارتفاع قياسيّ في طلبات الدَّعم النَّفسيِّ داخل (إسرائيل )

16 يونيو 2025 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
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ارتفاع قياسيّ في طلبات الدَّعم النَّفسيِّ داخل (إسرائيل )
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن قفزة غير مسبوقة في طلبات الدعم النفسي داخل إسرائيل، إذ سجل "مركز نتال للصدمات النفسية" ارتفاعاً بنسبة 350% في الاتصالات الواردة إلى خطوط المساعدة بعد الضربات الإيرانية الأخيرة.

وأشارت المديرة العامة للمركز، إفرت شيفروت، إلى أن المواطنين أبلغوا عن نوبات هلع، وتوتر حاد، وارتجاف، وتسارع في ضربات القلب، إضافة إلى حالات بكاء وصعوبة في السيطرة على المشاعر.

وأضافت أن كثيرين عبّروا عن خوفهم من مغادرة الملاجئ، وواجهوا تحديات في التعامل مع أطفالهم، إلى جانب شعور بالارتهان المستمر للأخبار العاجلة والتطورات الميدانية.

ويأتي ذلك، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الموسّع على إيران، فجر الجمعة، والذي حمل اسم "الأسد الصاعد"، واستهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية، وأدى إلى اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، بحسب ما أعلنته تل أبيب.

ووصف الجيش الإسرائيلي العملية بأنها هجوم استباقي جاء بتوجيهات من القيادة السياسية، في حين أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الهدف هو تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الإيرانية.

وردّت طهران في مساء اليوم نفسه بسلسلة من الضربات الصاروخية والمسيرات، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص، إضافة إلى خسائر مادية واسعة.

ودوت الأحد أصوات انفجارات جديدة في طهران مع مواصلة سلاح الجو الإسرائيلي شنّ ضربات في مناطق عدة من إيران، بعد ساعات من شنّ الجمهورية الإسلامية ضربات صاروخية واسعة على الدولة العبرية، في ثالث يوم من التصعيد غير المسبوق بين البلدين.

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#الاحتلال #تل أبيب

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