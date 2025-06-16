غزة/ علي البطة:

يرى خبراء استراتيجيون أن استمرار الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران يضع المنطقة على أعتاب حرب واسعة النطاق، وسط مخاوف من توسع التصعيد ليشمل أطرافا دولية، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات وخيمة على عموم المنطقة.

يعتقد هؤلاء الخبراء أن هناك عدة سيناريوهات محتملة لتطورات التصعيد، وهي تتراوح بين احتوائه خلال أيام والعودة إلى طاولة المفاوضات، وبين اتساعه زمنيا وجغرافيا، ما يهدد تحوله إلى حرب طويلة الأمد.

ويؤكد هاني الجمل رئيس وحدة الدراسات الدولية والاستراتيجية بمركز العرب في القاهرة، أن استمرار التصعيد دون احتواء عبر قنوات دبلوماسية من الصين وروسيا وتركيا بين الأطراف الفاعلة فإن رقعة الحرب ستتسع، وأمدها سيمتد لفترة طويلة.

تحالفات دولية

ومع اتساع رقعة الحرب فإن السيناريو المتوقع بالنسبة للجمل، أن يتشكل معسكرين متضادين؛ الأول مع إيران ويضم إلى جانبها الصين وكوريا الشمالية والباكستان، في مقابل معسكر غربي يضم أمريكا والدول الأوروبية مع (إسرائيل)، خاصة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي التي أكد فيها "الدفاع عن الوجودية الخاصة لـ(ما سماها) الدولة اليهودية".

ويشير الجمل في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى احتمال تشكل معسكرات أخرى من الدول المعنية والإقليمية التي لها حدود تماس مع إيران ودولة الاحتلال الاسرائيلي، وذلك بدافع الحفاظ على حدودها من الضربات التي قد توجه للأطراف المنخرطة في الحرب.

وفي قراءته لأهداف (إسرائيل) من العدوان، يرى الجمل أن الضربات العدوانية لا تقف عند استهداف المنشآت النووية وإفشال البرنامج النووي الإيراني، بل تسعى أيضا لإحداث فوضى داخل إيران، ومن شأن هذه الفوضى تصدير الأزمة للداخل الإيراني وإحداث انفكاك في المكون الإيراني، فضلا عن تصدير الأزمة لدول الجوار، خصوصا تلك المتواجد على أراضيها قواعد أمريكية، ما ينذر يزجها في أتون الصراع.

تدخل أمريكي

ويتوقع الدكتور جهاد حرب مدير مركز ثبات للبحوث والدراسات، أن يرشح عن الحرب ثلاثة سيناريوهات رئيسة لتطورات الحرب الجارية؛ أولها استمرار الضربات المتبادلة بين الطرفين لمدة تصل إلى أسبوعين، ومن ثم يفتح مسار تفاوضي بين الإدارة الأمريكية وطهران. والسيناريو الثاني استمرار الحرب لعدة أسابيع أو أشهر متتالية بضربات متبادلة كحرب استنزاف، لكنها مكلفة جدا ومنهكة للطرفين.

والسيناريو الثالث وفق توقعات الخبير الفلسطيني في الشؤون السياسية والدولية، تتوسع رقعة الحرب، وتتحول إلى حرب إقليمية، تتدخل فيها قوى دولية وإقليمية عدة بشكل مباشر، لافتا إلى رغبة (إسرائيل) بانخراط أو توريط الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب لمعرفتها أنها لن تتمكن لوحدها وبقدراتها عن الانتصار على إيران.

وبشأن الدور الأمريكي فإنه يقتصر على أربعة تدخلات جوهرية لدعم (إسرائيل) في حربها الحالية وفق ما يقول حرب لصحيفة فلسطين، أولها استمرار الدعم العسكري السنوي المقدر بحوالي 3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية النوعية التي تقدمها واشنطن لـ(تل أبيب) في أوقات التصعيد، وثاني التدخلات الدعم السياسي الذي تقدمه واشنطن في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

ويتابع، كما تواصل واشنطن بتزويد (إسرائيل) بالمعلومات الاستخبارية والتسهيلات اللوجستية، ورابع التدخلات تتمثل في استمرار الدفاع عن (إسرائيل) عن أنظمة الدفاع الجوي المختلفة.

ويرجح الخبير حرب، أن تشارك واشنطن في هذه الحرب حال شعرت بأن (إسرائيل) قد تورطت في الحرب، وتكبدت خسائر مادية وبشرية كبيرة يعرضها لفقدانها تفوقها العسكري في المنطقة، أو إذا أقدمت طهران على إغلاق مضيق هرمز، أو ضربت القواعد العسكرية أو المصالح الاقتصادية للدول التي تساهم في الدفاع عن (إسرائيل).

صراع متعدد الجبهات

وتذهب الدكتورة لينا الطبال الخبيرة في الشؤون السياسية الدولية، إلى أن سيناريوهات الحرب بين (إسرائيل) وإيران لا تتوقف عند تبادل الصواريخ، فقد تنزلق بالمنطقة إلى نزاع إقليمي شامل. فالحرب سرعان ما تتحول إلى صراع متعدد الجبهات.

وتوقع الطبال في حديثها لصحيفة "فلسطين"، أن يدخل حزب الله بثقله من الجنوب اللبناني، توُفتح الجبهة السورية من جديد، وتتحرك الفصائل الحليفة لإيران في العراق واليمن.

وتعتقد أن واشنطن قد لا تبقى على الحياد، ربما تتدخل لحماية قواعدها وحلفائها، بينما تسعى روسيا لاستثمار الفوضى لتثبيت نفوذها في سوريا والضغط على الغرب.

وأشارت إلى أن بعض دول الخليج قد تنجر إلى الصراع، سواء عبر الدعم اللوجستي أو بالمشاركة المباشرة، ما يجعل الخليج ساحة على شفير الانفجار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قد تتعطل الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب. أما على الصعيد السياسي فقد تواجه بعض الأنظمة العربية احتجاجات شعبية بسبب مواقفها الموالية أو المترددة، مما يزيد من ضعفها الداخلي.

وفيما يتعلق بتداعيات الحرب على المنطقة، فإنها ستكون عميقة برأي الطبال، وستتجاوز الخسائر العسكرية المباشرة إلى زلازل سياسية واستراتيجية قد تعيد تشكيل الشرق الأوسط لسنوات مقبلة.

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المصدر / فلسطين أون لاين