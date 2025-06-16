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القسّّام وسرايا القدس تستهدفان قوَّة "إسرائيلية" شرقي خانيونس

16 يونيو 2025 . الساعة 14:54 بتوقيت القدس
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القسّّام وسرايا القدس تستهدفان قوَّة "إسرائيلية" شرقي خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بالتنسيق مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن تنفيذهما عملية مشتركة استهدفت قوة إسرائيلية راجلة كانت تتحصن داخل أحد المنازل شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غ

وأفادت الكتائب في بيان عاجل صدر مساء اليوم الاثنين، أن المجاهدين تمكنوا من استهداف القوة الإسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة، ما أسفر عن وقوع إصابات مباشرة بين قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

كما أوضحت القسام أنه جرى قنص أحد الجنود في ذات الموقع باستخدام بندقية "الغول" القسامية المتطورة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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