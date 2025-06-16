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حماس: استمرار إغلاق المسجد الأقصى انتهاك صارخ لحرية العبادة وإمعانٌ في حرب الاحتلال الدينية

16 يونيو 2025 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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حماس: استمرار إغلاق المسجد الأقصى انتهاك صارخ لحرية العبادة وإمعانٌ في حرب الاحتلال الدينية

 أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين، أن استمرار الاحتلال الصهيوني المجرم في إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الرابع على التوالي ومنع المصلين من دخوله، هو انتهاك صارخ لحرية العبادة ولحرمة المسجد وإمعان في حرب الاحتلال الدينية.

وشدد ناصر الدين في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، على أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يملك الاحتلال أي شرعية عليه، لا في إدارته ولا في فرض أمر واقع جديد.

وحذر من تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يأتي ضمن محاولات الاحتلال للتهويد الكامل للأقصى، وتغييب هويته الإسلامية.

ودعا جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل الفلسطيني إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى بكل السبل الممكنة، والرباط فيه، وإفشال مخططات الاحتلال.

وأهاب ناصر الدين بالأمة العربية والإسلامية أن تتحمّل مسؤولياتها التاريخية والدينية، فالأقصى في خطر، ونصرته فريضة شرعية وأمانة لا تسقط.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #إغلاق المسجد الأقصى #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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