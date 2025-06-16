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الصِّحَّة: 68 شهيدًا و 182 إصابة وصلوا لمستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

16 يونيو 2025 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة: 68 شهيدًا و 182 إصابة وصلوا لمستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 68 شهيدًا (بينهم 2 شهداء انتشال) و 182 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية: 38 شهيدًا، وأكثر من 182 إصابة،
ليرتفع إجمالي شهداء “لقمة العيش” ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات إلى
338 شهيد وأكثر من 2,831 إصابة

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,139 شهيدًا و16,882 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,432 شهيدًا و128,923 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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