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الصِّحَّة بغزَّة: أكثر من 20 شهيدًا و 200 إصابة في مجازر الاحتلال بحقِّ المُجوَّعين فجر اليوم

16 يونيو 2025 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: أكثر من 20 شهيدًا و 200 إصابة في مجازر الاحتلال بحقِّ المُجوَّعين فجر اليوم

قالت وزارة الصحة بغزة، إنَّ الاحتلال ارتكب مجزرةً دامية بحق منتظري المساعدات الإنسانية في مناطق وسط وجنوب قطاع غزَّة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنّ أكثر من 20 شهيدًا وأكثر من 200 إصابة منها 50 حالة خطيرة جداً، وصلوا لمستشفى الصليب الأحمر منذ فجر اليوم.

وأشارت إلى أنَّ مستشفى الصليب الأحمر الميداني في مواصي محافظة خان يونس يتعرض إلى إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال، مما يعرض حياة المرضى والطواقم العاملة الى الخطر.

وأدانت وزارة الصحة استمرار جرائم واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين و المستشفيات والمرضى أثناء تلقيهم العلاج.

وطالبت بضرورة العمل على إعادة تشغيل مستشفى غزة الأوروبي، في ظل امتلاء كافة المسشتفيات العاملة بالمصابين والمرضى.

كما طالبت كافة الجهات المعنية بالعمل على إيجاد آليات أخرى لتوزيع المساعدات دون التسبب في قتل الجوعى، وأصابتهم إصابات بالغة بهذه الأعداد الكبيرة.

وناشدت وزارة الصحة كافة المؤسسات والجهات المعنية بضرورة توفير الحماية للمرافق والكوادر والمرضى داخل المستشفيات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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