تحقيقٌ يكشف تفاصيل جديدة حول تدمير صاروخ إيراني لملجأ مصمَّم لحماية المستوطنين في "بتاح تكفا"!

كشف تحقيق أولي من قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال تفاصيل جديدة حول تدمير ملجأ في بناية في "بتاح تكفا" بصاروخ إيراني، فجر اليوم الاثنين.

وأشار التحقيق إلى أنّ الصاروخ أصاب الجدار مباشرة وضرب بين غرفتي الحماية، موضحًا أنّ الضربة المباشرة لصاروخ باليستي ثقيل لم تترك أي فرصة لغرف الحماية وقُتل إسرائيليين اثنين من المدنيين داخلها.

وذكر، أنَّ قتيلًا آخرًا يبدو أنه كان خارج المأوى في الطابق العلوي والرابع على الأرجح في المبنى المقابل نتيجة لموجة الانفجار.

ولفت التحقيق إلى أنَّ غرف الحماية ليست مصممة للحماية من الضربات المباشرة.

ونقلت صحيفة معاريف عن المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي القول إن الملاجئ قد لا تصمد في وجه الصواريخ الإيرانية.

وصباح اليوم، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن صاروخاً إيرانياً تسبّب في تدمير ملاجئ في مستوطنة "بتاح تكفا" وسط فلسطين المحتلة.

ولفتت إلى أن "الجبهة الداخلية تحقّق في حادث خطير وقع داخل غرفة محصّنة" في المنطقة.

وألحقت رشقة صاروخية إيرانية أضراراً كبيرة لدى الاحتلال الإسرائيلي وقد أدّت إلى سقوط 8 قتلى على الأقل وأكثر من 100 جريح.

المصدر / فلسطين أون لاين